Samsung Galaxy A38 lộ nâng cấp lớn sau nhiều thế hệ

Theo Sammyfans, Samsung đang lên kế hoạch cho việc nâng cấp pin mạnh mẽ trên chiếc smartphone tầm trung Galaxy A38 mà công ty dự kiến ra mắt vào năm 2027. Mẫu điện thoại này có khả năng sở hữu viên pin lớn nhất từng được sử dụng trên dòng Galaxy A tại châu Âu.

Các mẫu kế nhiệm của Galaxy A37 và Galaxy A57 sẽ được trang bị pin dung lượng khoảng 6.000 mAh ẢNH: SAMSUNG

Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng Galaxy A38 sẽ được trang bị viên pin có dung lượng định mức 5.882 mAh, với dung lượng công bố dự kiến khoảng 6.000 mAh. Đáng chú ý, con số này lớn hơn gần 20% so với mức dung lượng pin mà Samsung đã sử dụng trong các dòng điện thoại Galaxy A trong nhiều năm qua.

Với việc trang bị pin dung lượng lớn hơn, Galaxy A38 được kỳ vọng sẽ giúp người dùng sử dụng điện thoại lâu hơn mà không cần sạc thường xuyên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Samsung có áp dụng công nghệ pin silicon-carbon cho mẫu điện thoại này hay không.

Samsung tiếp tục duy trì thiết lập camera cũ trên Galaxy A38?

Về mặt thiết kế và tính năng, Galaxy A38 có thể không mang đến những thay đổi lớn so với mẫu tiền nhiệm Galaxy A37. Sản phẩm dự kiến sẽ sở hữu camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera macro 5 MP. Ở mặt trước là camera có độ phân giải 12 MP phục vụ cho việc chụp ảnh selfie và gọi video. Nếu thông tin này chính xác, Samsung có thể sử dụng cùng cấu hình camera như trên Galaxy A36 và Galaxy A37.

Trong khi đó, thông tin về dung lượng pin của một mẫu smartphone nổi bật khác trong dòng Galaxy Ax8 sắp tới là Galaxy A58 vẫn chưa được xác nhận, mặc dù nhiều khả năng máy cũng sẽ được trang bị pin dung lượng 6.000 mAh.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt cả Galaxy A38 và Galaxy A58 vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Tại thị trường châu Âu, giá bán của Galaxy A38 có thể gần 500 EUR, con số cao hơn nhiều so với mức khởi điểm 379 EUR của Galaxy A36 và 429 EUR của Galaxy A37 khi ra mắt.