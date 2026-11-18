Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia Mohammed Khatri, một bản dựng phần mềm mang mã A386BXXU0AZK3 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung, cho thấy Galaxy A38 đang được thử nghiệm tại các thị trường quan trọng như châu Âu và Mỹ.

Các phiên bản kế nhiệm của Galaxy A37 và A57 đã dần được hé lộ ẢNH: SAMSUNG

Bản dựng này trùng khớp với các số hiệu model đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA, bao gồm SM-A386B/DS cho phiên bản toàn cầu và SM-A386U cho phiên bản tại Mỹ. Trong thực tế, Galaxy A38 là chiếc smartphone lần đầu tiên được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu chứng nhận vào tháng 10, vì vậy thông tin mới ghi nhận về sản phẩm là điều không hoàn toàn bất ngờ.

Các thông tin rò rỉ gần đây đã cung cấp cái nhìn rõ nét về cấu hình camera của Galaxy A38, bao gồm cảm biến chính 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS), camera siêu rộng 8 MP, camera macro 5 MP và camera selfie 12 MP. Đây là sự kết hợp tương tự như mẫu Galaxy A37.

Cải tiến đáng chú ý nhất trên Galaxy A38

Điểm đáng chú ý nhất là dung lượng pin của Galaxy A38 dự kiến có dung lượng khoảng 5.882 mAh, nhiều khả năng sẽ được Samsung quảng bá là 6.000 mAh. Đây là một cải tiến đáng kể, lớn hơn khoảng 20% so với viên pin 5.000 mAh của Galaxy A37.

Hiện tại, thông tin về chip xử lý, màn hình, RAM và các tùy chọn bộ nhớ, cũng như tốc độ sạc của Galaxy A38 vẫn chưa được xác nhận. Ngoài ra, Samsung vẫn chưa công bố thông tin chính thức về chiếc điện thoại này và thời gian ra mắt cụ thể vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, dựa trên lịch trình ra mắt của dòng Galaxy A, khả năng cao là sản phẩm sẽ được giới thiệu vào tháng 3 hoặc tháng 4.2027, nhiều khả năng cùng thời điểm với Galaxy A58.

Mặc dù sự xuất hiện của firmware không đảm bảo rằng điện thoại sẽ ra mắt ngay lập tức, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy quá trình phát triển đang diễn ra thuận lợi. Thông tin chi tiết hơn về phần cứng và giá bán dự kiến của Galaxy A38 sẽ tiếp tục được rò rỉ khi quá trình thử nghiệm và các chứng nhận bổ sung diễn ra trong những tuần tới.