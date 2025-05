Loại trái cây giúp hạ huyết áp hiệu quả

Gần 1/3 số người lớn trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh huyết áp cao và các biến chứng của nó như tim mạch, đột quỵ, bệnh thận mãn tính và chứng mất trí. Các bệnh nhân huyết áp cao thường được khuyến cáo giảm lượng muối nạp vào cơ thể để kiểm soát lượng natri, theo báo The Independent.

Bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối tác động tích cực đến huyết áp Ảnh: AI

Bệnh nhân huyết áp cao nên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống

Tuy nhiên, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sinh lý học thận (Mỹ) khuyến cáo những bệnh nhân huyết áp cao nên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống của mình, chứ không chỉ cắt giảm muối.

Ông Anita Layton, một trong những tác giả của nghiên cứu đến từ Đại học Waterloo (Canada), chỉ ra rằng: "Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu kali như chuối vào chế độ ăn uống của bạn hoặc bông cải xanh có thể có tác động tích cực hơn đến huyết áp so với việc chỉ cắt giảm natri".

Ông Melissa Stadt, một tác giả khác của nghiên cứu, lý giải về khuyến nghị liên quan đến các loại trái cây giàu kali như chuối: "Con người thời kỳ đầu ăn nhiều trái cây và rau quả, do đó, hệ thống điều hòa của cơ thể chúng ta có thể đã tiến hóa để hoạt động tốt nhất với chế độ ăn nhiều kali, ít natri. Ngày nay, chế độ ăn uống có xu hướng nhiều natri hơn và ít kali hơn. Điều đó có thể giải thích tại sao huyết áp cao chủ yếu được tìm thấy ở các xã hội công nghiệp hóa, không phải ở các xã hội biệt lập".

Nghiên cứu mới nhất cũng cho biết việc tăng tỷ lệ kali so với natri có thể khiến việc hạ huyết áp hiệu quả hơn so với việc chỉ giảm lượng natri nạp vào, theo The Independent.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết: "Mặc dù mối quan hệ giữa lượng natri nạp vào quá nhiều và huyết áp cao đã được khoa học chứng minh, nhưng những tác dụng có lợi của việc nạp nhiều kali vào cơ thể lại ít được quan tâm hơn".

Nghiên cứu mới cũng cho thấy nam giới dễ bị huyết áp cao hơn phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên, nam giới cũng có nhiều khả năng phản ứng tích cực hơn với tỷ lệ kali so với natri tăng.