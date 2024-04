Loạn phòng khám nam khoa 'chui': Chuyên gia nam học nói gì?

Báo Thanh Niên số ra các ngày 15, 16, 17.4 đăng loạt bài điều tra Loạn phòng khám nam khoa "chui" phản ánh tình trạng nhân viên của các phòng khám không có chứng chỉ hành nghề vẫn tiếp nhận bệnh nhân (BN) để mổ xẻ; rầm rộ quảng cáo không đúng sự thật về điều trị bệnh sinh lý nam khoa… gây nguy cơ lớn về sức khỏe cho người dân.



Liên quan vấn đề này, TS - bác sĩ (BS) Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), đã có những chia sẻ với PV Thanh Niên. Theo ông, nam giới thường ngần ngại đi khám khi gặp các loại bệnh khó nói trong khi cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nảy sinh quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát là những nguyên nhân khiến BN dễ bị nhầm lẫn trong việc chọn cơ sở y tế điều trị, dẫn đến nhiều hệ lụy.

Ê kíp bác sĩ BV Bình Dân xử lý một trường hợp gặp trục trặc cơ quan sinh dục PV

K HÔNG HỀ ĐƠN GIẢN

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Bình Dân là BV ngoại khoa tuyến cuối, trong đó Khoa Nam học tiếp nhận các nhóm bệnh thuộc chuyên ngành nam học như: xuất tinh sớm, cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, "độ cậu nhỏ", vô sinh nam, bất thường bẩm sinh cơ quan sinh dục, ung thư cơ quan sinh dục, tư vấn về giới tính, bệnh lây qua đường tình dục…

"Can thiệp phẫu thuật trên cơ quan sinh dục nam cần được đào tạo chuyên sâu vì cơ quan sinh dục nam phải đảm bảo rất nhiều chức năng: tiết niệu, sinh sản, sản xuất hormone testosterone và tinh trùng (tinh hoàn đảm nhận vai trò này), da bìu đảm nhận bao bọc cơ quan sinh dục và là nhà máy điều hòa nhiệt độ cho tinh hoàn. Đồng thời, cơ quan sinh dục là một cơ quan được điều hành bởi hệ thống mạch máu, thần kinh và nội tiết rất phong phú", TS-BS Dũng nói.

Ông cho biết thêm trong thời gian qua, Khoa Nam học BV Bình Dân tiếp nhận nhiều BN ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang đến khám và điều trị do biến chứng sau khi tiêm silicone làm lớn dương vật. Các BN này đều gặp tình trạng dương vật biến dạng, hoại tử da, hạn chế chức năng tiểu và không thể quan hệ tình dục. Các BS phải cắt lọc toàn bộ da thâm nhiễm silicone và tạo hình lại cơ quan sinh dục.

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra một phòng khám nam khoa "chui" PV

"Hiện nhiều BN nghĩ rằng việc tiêm silicone làm lớn "cậu nhỏ" sẽ giúp khắc phục được tình trạng xuất tinh sớm và giải quyết luôn chuyện bị đối tác than phiền. Có BN nhờ bạn mua silicone không rõ nguồn gốc và tự tiêm. Sau 3 ngày bị nhiễm trùng toàn bộ cơ quan sinh dục và được điều trị tại BV Bình Dân trong tình trạng nguy tử vì nhiễm trùng huyết và hoại tử da toàn bộ, BN được điều trị tích cực và hồi phục nhưng thời gian để hoàn thiện điều trị khá dài là 90 ngày", TS-BS Dũng chia sẻ và cho biết thêm chất làm đầy như silicone là một chất cấm vì những tác hại của nó.

Trong một trường hợp khác, BN được phòng khám tư nhân tư vấn thực hiện cắt da quy đầu, kết hợp điều trị bằng sóng xung kích. Tuy nhiên, sau 7 ngày điều trị tại phòng khám với chi phí khoảng 100 triệu đồng, vùng da dương vật bị hoại tử toàn bộ. Lúc này, BN mới tìm đến Khoa Nam học BV Bình Dân điều trị. Các BS cắt lọc toàn bộ da dương vật và sử dụng da bìu, da mỏng tạo hình lại da dương vật. Tương tự, có nhiều trường hợp cắt da quy đầu tại các cơ sở tư nhân không có chuyên môn đã để lại biến chứng tụ máu, nhiễm trùng, sẹo xấu co rút ở quy đầu, hoại tử da dương vật và trường hợp nặng là hoại tử một phần hoặc toàn bộ dương vật.

TS-BS Mai Bá Tiến Dũng còn khuyến cáo về tình trạng nam BN làm to dương vật bằng miếng độn sinh học. Thời gian qua, một số BN tự ti về kích thước dương vật nhưng khi thăm khám, BS nhận thấy BN có kích thước trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, BN vẫn muốn có kích thước "hùng vĩ" nên đã tin theo các quảng cáo về sử dụng miếng độn sinh học để tăng kích thước. Thực tế, tuy loại vật liệu này được cho phép sử dụng trong thẩm mỹ để che lấp khiếm khuyết nhưng lại chưa được phép sử dụng trong phẫu thuật nam khoa. Lý do, cơ quan sinh dục nam là cơ quan có cấu trúc đặc biệt, tỷ lệ nhiễm trùng cao. Thời gian qua đã có những trường hợp nhiễm trùng cơ quan sinh dục gây biến dạng do miếng độn sinh học không rõ nguồn gốc, khiến các BS nam khoa phải can thiệp tạo hình lại.

N HỮNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN MIỆNG NGUY HIỂM

Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân cũng cảnh báo về những biện pháp nâng cấp cơ quan sinh dục nam được truyền miệng như gắn bi, kéo dài dương vật bằng dụng cụ, làm lớn dương vật bằng dầu dừa, dầu cọ... "Việc gắn bi vào cơ quan sinh dục nam là một trong những hình thức phổ biến nhất thường được thực hiện tại các phòng thẩm mỹ. Tuy nhiên, trên vùng da dương vật đây là một cấu trúc mạch máu rất phong phú, khi can thiệp sẽ ảnh hưởng đến việc cầm máu, tổn thương thần kinh lưng dương vật", TS-BS Dũng cảnh cáo.

Một phòng khám nam khoa "chui" ở chung cư bị phát hiện, kiểm tra PV

Ngoài ra, trong một số trường hợp BN truyền tai nhau mua các dụng cụ hút chân không, vốn là dụng cụ y tế được chỉ định để điều trị rối loạn cương nhưng nhiều người lầm tưởng có tác dụng làm dài dương vật. BV Bình Dân từng gặp trường hợp bị thiếu máu cơ quan sinh dục nam và phát hiện một vòng dây thun bó chặt ở gốc dương vật sau khi sử dụng dụng cụ này.

TS-BS Tiến Dũng cũng lưu ý có trường hợp cơ quan sinh dục của nam gặp dị tật bẩm sinh, như dương vật nhỏ do không có thụ thể tiếp nhận testosterone, dẫn đến dương vật không phát triển. Những trường hợp này được phép thực hiện phẫu thuật kéo dài dương vật bằng cách kéo giãn dây chằng cương nhưng thực tế cũng chỉ cải thiện chiều dài khoảng 1,5 - 2 cm.

Theo TS-BS Dũng, việc điều trị sức khỏe cho người dân, trong đó có nam học, đòi hỏi BS phụ trách chuyên môn cần phải được đào tạo chuyên khoa, có chứng chỉ hành nghề và tham gia đào tạo liên tục, thực hiện đúng quy trình và phác đồ điều trị của Bộ Y tế cũng như các hướng dẫn điều trị của hội đồng khoa học BV.

Thực trạng hiện nay, vì cơ quan chức năng chưa thể kiểm soát hoàn toàn quảng cáo trên mạng xã hội, dẫn đến việc BN có thể tự mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, cũng như đến khám tại các cơ sở y tế không chuyên sâu, thậm chí không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động. Do đó, người dân cần tỉnh táo, khi gặp vấn đề khó nói cần mạnh dạn tìm đến chuyên gia y tế chính thống để được tư vấn, hướng dẫn. Tránh nghe theo những lời mời chào hấp dẫn như "công nghệ mới, giá rẻ" ở các cơ sở không phép để rồi "tiền mất tật mang".