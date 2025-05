Loạt bom tấn ngoại đổ bộ rạp Việt tháng 5

Mở đầu là bom tấn Biệt đội sấm sét (tựa gốc: Thunderbolts) của Disney và Marvel, khởi chiếu ngày 1.5. Phim do Jake Schreier đạo diễn, tiêu tốn 180 triệu USD sản xuất, quy tụ dàn ngôi sao gồm: Florence Pugh (vai Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Wyatt Russell (John Walker), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Lewis Pullman (Bob) Olga Kurylenko (Taskmaster)…

Cùng ra rạp vào ngày 2.5 là màn tái xuất của "Người dơi" Ben Affleck trong bom tấn Mật danh: Kế toán 2 (The Accountant 2). Tác phẩm xoay quanh Christian Wolff (Ben Affleck), một thiên tài tự kỷ, đồng thời cũng là kế toán viên làm việc cho những ông trùm nguy hiểm nhất hành tinh. Kế đến khán giả sẽ cùng theo chân nhóm Shinnosuke bước vào cuộc phiêu lưu kỳ thú mang tên Shin cậu bé bút chì: Bí ẩn! Học viện hoa lệ Tenkasu (Crayon Shinchan the movie: School Mystery! The Splendid Tenkasu Academy). Câu chuyện bắt đầu với Shinnosuke và những người bạn thuộc đội đặc nhiệm Kasukabe trải qua một tuần ở "Học viện tư nhân Tenkasu Kasukabe", một trường nội trú ưu tú được quản lý bởi một AI hiện đại "Otsmun".

Tom Cruise tự đóng những cảnh nguy hiểm trong Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng ẢNH: CGV

Ra mắt khán giả vào ngày 9.5 là phim kinh dị Điệp quỷ tân nương (Pernikahan Arwah) đến từ Indonesia, theo chân hai cô gái Salim và Tasya trở về nhà tổ. Tại đây, Salim buộc phải thắp nhang mỗi ngày trên bàn thờ bí ẩn để giữ mạng sống. Sự xuất hiện của họ vô tình đánh thức những linh hồn tổ tiên chết tức tưởi từ xa xưa. Phim hài Quái thú đại náo sở thú (Night of The Zoopocalypse) cùng khởi chiếu ngày 9.5 chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp cho gia đình. Phim lấy bối cảnh tại Colepepper - một sở thú tràn ngập niềm vui và ánh nắng bỗng nhiên trở thành địa điểm đầy ma mị khi một thiên thạch từ vũ trụ chứa đầy vi rút bất ngờ lao xuống giữa các loài động vật.

Sau thành công với Gia tài của ngoại, studio GDH tiếp tục cho ra mắt phim mới mang tên Khoảng cách giữa đôi ta (Flat Girls), dự kiến khởi chiếu từ ngày 16.5. Cùng ra rạp ngày 16.5 là tác phẩm kinh điển Cuộc chiến không trọng lực (Gravity) từng nhận 7 giải Oscar, kể về chuyến du hành ngoài không gian đầu tiên của cô kỹ sư Ryan Stone (Sandra Bullock) trên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Cảnh trong phim Biệt đội sấm sét ẢNH: GALAXY

Giữa những bộ phim hành động và tâm lý căng thẳng, Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (Doraemon the Movie: Nobita’s Art World Tales) sẽ thu hút các bạn nhỏ. Phần phim mới nhất của thương hiệu Doraemon khởi chiếu ngày 23.5.

Tiếp nối thành công của bom tấn cùng thương hiệu ra mắt năm 2023, Tom Cruise một lần nữa hóa thân thành đặc vụ Ethan Hunt trong Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng (Mission: Impossible - The Final Reckoning). Tác phẩm khởi chiếu vào ngày 30.5, được kỳ vọng sẽ khởi động cho mùa hè sôi động tại phòng vé.

Dự án khép lại mùa phim tháng 5 này chính là phim hoạt hình 3D Dế Mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội của đạo diễn Mai Phương. Lấy cảm hứng từ tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của 2 anh em Dế Mèn - Dế Trũi tại xóm lầy lội. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả từ ngày 30.5.