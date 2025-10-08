Loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích

Nỗ lực phủ cao tốc miền Tây Nam bộ

Hơn 8 giờ tối, công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn rầm rầm tiếng máy ủi, xe lu dưới ánh đèn. Đây là dự án đoạn cuối của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, khởi công từ 1.1.2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận, do khan hiếm vật liệu trong năm 2023, nhiều đoạn nền phải chờ gia tải kéo dài đến tháng 11 tới mới có thể dỡ tải. Cùng với đó, thời tiết miền Tây mưa nhiều cũng gây khó khăn trong giai đoạn thảm nhựa, thi công móng và mặt đường. Sau nhiều lần BQL dự án Mỹ Thuận kiến nghị UBND các tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vật liệu, đến nay, tình trạng khan hiếm cơ bản được khắc phục nhưng tiến độ vẫn chưa bù lại được phần đã chậm. Để hoàn thành dự án vào ngày 19.12, Bộ Xây dựng mới đây đã yêu cầu lãnh đạo chủ đầu tư thường trực tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, xử lý kịp thời các vướng mắc kỹ thuật, đồng thời giám sát chặt chẽ các nhà thầu. Hằng ngày, chủ đầu tư phải kiểm tra việc huy động máy móc, nhân lực theo tiến độ cam kết; đặc biệt với các nhà thầu chậm, phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao để yêu cầu bổ sung nguồn lực, đảm bảo khối lượng công việc hằng tuần. Các nhà thầu Định An, Tân Nam, Hoàng Anh được chỉ đích danh yêu cầu phải tập trung tăng tốc từ nay đến tháng 11 để hoàn thành dỡ tải và thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang nỗ lực chạy tiến độ để kịp về đích cuối năm nay Ảnh: Lê Lâm

Hiện nay, BQL dự án Mỹ Thuận chủ động triển khai ngay các giải pháp chung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và nhiều giải pháp bổ sung như phối hợp địa phương xử lý vướng mắc mặt bằng, tăng cường hiện diện kỹ sư, lãnh đạo ban tại công trường để đôn đốc. Ngoài ra, công đoàn, đoàn thanh niên cũng được huy động thăm công trường, động viên cán bộ, kỹ sư. Hằng tuần, ban tổ chức giao ban kiểm điểm việc huy động thiết bị, vật liệu.

Các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục bố trí nhiều mũi thi công song song, làm việc "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm xuyên ngày nghỉ, lễ". Đồng thời phải nâng cao chất lượng điều hành hiện trường, tối ưu hóa tổ chức thi công, không để máy móc chờ việc, quyết tâm hoàn thành dự án vào 19.12 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng lúc, BQL dự án Mỹ Thuận đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông xe hơn 51 km đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Khởi công ngày 13.6.2024, công trình có tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 9 năm nay. Thời gian chạy nước rút lại trùng với giai đoạn cao điểm mùa mưa, chủ đầu tư đã triển khai thi công "3 ca 4 kíp" với tổng số 23 mũi thi công liên tục, quyết tâm không để dự án trễ hẹn. Đến nay, con đường ổ gà bong tróc đi qua địa phận TP.Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) ngày nào đã thành tuyến cao tốc mới toanh thơm mùi nhựa, xe chạy vèo vèo 80 - 90 km/giờ.

Trong khi đó, các gói thầu của dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) giai đoạn 1 cũng đang được dồn lực khẩn trương thi công, bất chấp mưa bão, "chạy đua" với thời gian để kịp thông xe tháng 12 tới.

Công nhân, kỹ sư tích cực làm việc ngày đêm ở đại công trường sân bay quốc tế Long Thành Ảnh: ACV

Việc hoàn thành 206 km cao tốc tại khu vực ĐBSCL trong năm 2025; trong đó có 111 km cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (cùng với đoạn Cao Lãnh - Lộ Tẻ (gần 29 km), Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (51,5 km) và 16 km dự án thành phần 1 Cao Lãnh - An Hữu) có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm nay. Vậy là chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hàng triệu người dân miền Tây Nam bộ sẽ chính thức kết thúc 20 năm đằng đẵng "ngóng" cao tốc. Những dải cao tốc đang nối nhau kéo "vựa lúa" về gần hơn với siêu đô thị TP.HCM, giải phóng lực lượng sản xuất cho toàn vùng ĐBSCL, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư để tạo ra bước đột phá về kinh tế.

Vượt mục tiêu nối dải cao tốc 3.000 km

Miền Tây chờ cao tốc để cất cánh còn người dân Đông Nam bộ cũng đang ngày ngày ngóng trông tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm về đích để xóa "cục máu đông" suốt nhiều năm qua. Dài 54 km, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026 để giảm ùn tắc cho cao tốc Long Thành - Dầu Giây và QL51. Tuyến đường này còn kết nối trực tiếp với các cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành, sau khi hoàn thành sẽ thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, bất động sản và logistics toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tuy nhiên, thời gian qua, giai đoạn thi công dự án liên tiếp vướng khó khăn từ mặt bằng, di dời hạ tầng đến vật liệu san lấp.

Sau khi vướng mắc được giải quyết, có đủ mặt bằng, đủ vật liệu, công trình đã dồn lực thi công để ngày 19.4 vừa qua thông xe kỹ thuật đoạn 19,8 km qua địa phận Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM, thuộc dự án thành phần 3). Song, người dân vẫn chưa được di chuyển qua đoạn đường này. Mặt khác, từ tháng 5 đến nay, thời tiết mưa liên tục kéo dài cũng đã cản trở tiến độ công trình. Trong bối cảnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa để giám sát tiến độ, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, dự án thành phần và các đơn vị thi công khắc phục khó khăn do thời tiết, đẩy nhanh thi công trong 2 tháng tới để bảo đảm hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2025. Khi đó, người dân di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu sẽ chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, bằng một nửa so với việc đi qua QL51 hiện tại, vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51,5 km đã hoàn thành, lột xác thành đường cao tốc Ảnh: T.N

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án đường bộ trọng điểm được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đích danh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành để tổ chức khánh thành đúng dịp 19.12 tới. Công trình sẽ góp phần thúc đẩy về đích mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm nay. Tính đến 10.9, tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476 km. Từ nay đến cuối năm, Bộ Xây dựng và các địa phương cần hoàn thành thêm khoảng 733 km đường bộ cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 3.209 km.

Bộ Xây dựng cho biết một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm nay nhưng khối lượng công việc còn nhiều, trong khi mùa mưa đến sớm hơn thường lệ và dự kiến kéo dài, ảnh hưởng đến triển khai thi công, tiềm ẩn rủi ro chậm hoàn thành theo kế hoạch. Những thách thức phía trước đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự sát sao, điều hành linh hoạt của từng nhà thầu, chủ đầu tư đến địa phương, BQL dự án… Nếu tiến độ ở các phần việc được đẩy mạnh đúng tiến độ thì ngay trong năm, VN có thể đạt tới 3.300 km đường bộ cao tốc hoàn thành, vượt 10% so với kế hoạch. Đây sẽ là kỳ tích mới của ngành xây dựng VN.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải, quyết tâm hoàn thành các dự án dự kiến khánh thành vào 19.12 và bảo đảm tỷ lệ giải ngân của Bộ Xây dựng không thấp hơn mức giải ngân bình quân chung cả nước", Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.

Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm

Trong khi hàng loạt dự án đường bộ quyết liệt vượt nắng thắng mưa để lập kỳ tích trong năm nay thì hàng không cũng ghi dấu mốc lịch sử với việc khánh thành Cảng HKQT Long Thành. Ban đầu, công trình dự kiến khởi công vào cuối năm 2022, nhưng do thủ tục đấu thầu gặp khó khăn nên "trượt" tiến độ, đến cuối tháng 8.2023 mới chính thức thi công. Lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không (ACV) thời điểm đó đã xác định có thể phải tới nửa cuối năm 2026 mới có thể hoàn thành nhà ga. Thế nhưng, với ý nghĩa quan trọng quyết định cuộc bứt tốc kinh tế của toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chủ đầu tư cùng các nhà thầu, lãnh đạo địa phương dồn toàn lực hoàn thành dự án trong năm nay.

"Mệnh lệnh" từ Chính phủ đã rõ, cả công trường "nóng hầm hập" từ sáng đến khuya, không lúc nào ngơi nghỉ. Thế nhưng do mưa bão kéo dài, nhiều hạng mục bị gián đoạn, nhất là các công trình ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường… Trong bối cảnh công tác thi công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu chủ động điều chỉnh kế hoạch, có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, lấy lại phần tiến độ đã chậm. Trên công trường những ngày này, tất cả các gói thầu thi công đồng loạt hoạt động theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ" của Thủ tướng Chính phủ. Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào tháng 12, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các công trình giao thông hạ tầng trọng điểm nêu trên nếu hoàn thành đúng tiến độ sẽ là động lực rất lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước trong giai đoạn chạy nước rút cuối năm, đặc biệt là mạng lưới đường bộ cao tốc. Đầu tư công chính là "vốn mồi" để kéo theo đầu tư tư nhân, từ đó thúc đẩy đầu tư toàn xã hội. Khác với trước đây khi phần lớn dự án đầu tư công chỉ do Chính phủ thực hiện, giờ đây phương thức đã thay đổi: Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn các tập đoàn tư nhân trực tiếp tham gia triển khai. Cách làm này giúp tăng hiệu quả, đồng thời lan tỏa sức hút lớn hơn đối với nền kinh tế. Khi nhà nước bỏ vốn sẽ tạo ra niềm tin và kỳ vọng, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư khác cùng tham gia, góp phần hình thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn. Do đó, sau khi hoàn thành, hệ thống cao tốc sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh. Nguồn lực sẽ ngay lập tức được bơm vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

"Đặc biệt, các dự án hạ tầng luôn hướng đến tương lai, có tác động lâu dài, đặc biệt trong lĩnh vực logistics. VN có lợi thế lớn để trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới, với điều kiện hệ thống cao tốc, cảng biển, cảng hàng không được đầu tư đồng bộ, kết nối hiệu quả. Nếu tận dụng được cơ hội này, chúng ta không chỉ thúc đẩy xuất nhập khẩu mà còn gia tăng sức cạnh tranh và vị thế của nền kinh tế VN trên bản đồ toàn cầu", GS-TS Hoàng Văn Cường lưu ý.