Bộ Công an đang lấy ý kiến công khai hồ sơ chính sách của An ninh hàng không đến hết ngày 29.11. Dự thảo tờ trình chính sách gửi Chính phủ nêu nhiều nguy cơ, thách thức, mục tiêu và sự cần thiết ban hành luật.

Theo tờ trình, từ sau đại dịch Covid-19, môi trường an ninh hàng không thế giới chuyển sang trạng thái bất ổn mang tính cấu trúc, đan xen giữa nguy cơ truyền thống và phi truyền thống.

UAV/Drone là mối đe dọa phổ biến đến an ninh hàng không ẢNH MINH HỌA: TRẦN CƯỜNG

Hàng chục vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay

Theo Bộ Công an, tại Việt Nam, hàng không dân dụng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh với sự tham gia khai thác của 131 hãng hàng không nước ngoài và 7 hãng hàng không Việt Nam, đưa yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không lên quy mô và tính chất mới.

Tình hình vi phạm an ninh hàng không trong nước nhìn chung được kiểm soát. Song hàng không dân dụng vẫn là lĩnh vực trọng điểm mà các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng để vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính chất mới.

Trong đó, phổ biến là UAV, vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay. Theo Bộ Công an, năm 2025, toàn quốc xảy ra 34 vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay tại 3 cảng hàng không. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đã xảy ra tới 28 vụ tại 7 cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh, Điện Biên, Vinh.

Điển hình, từ 13 - 16.6.2025, UAV liên tiếp xâm nhập khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân làm chậm 1 chuyến, chuyển hướng hạ cánh 5 chuyến, hủy 5 chuyến bay, thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng, buộc tạm dừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 16 và 17.6.2025.

Vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vùng trời gần sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11.8 gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng, 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp. Tối 13.8.2026, diều gắn đèn phát sáng gần Tân Sơn Nhất ảnh hưởng tới 21 chuyến bay.

Riêng khu vực lân cận Tân Sơn Nhất, công an cửa khẩu phát hiện 219 thiết bị UAV hoạt động trong khu vực cấm bay. Tại Đà Nẵng, hệ thống phát hiện của Bộ Công an ghi nhận 1.096 lượt drone hoạt động trong vùng cấm bay từ 15.6 đến 10.9.2026.

Tại Cát Bi, 9 tháng đầu năm 2026 có 3 vụ diều, UAV ảnh hưởng đến chuyến bay, trong đó 2 vụ không xác định được vật thể và nguồn gốc…

Ngoài UAV, vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay, Bộ Công an cũng nêu nhiều nguy cơ đe dọa, như hành khách mang vật phẩm nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm lợi dụng đường hàng không; hành vi gây rối, đe dọa giả, xâm nhập; nguy cơ từ nội bộ, nguy cơ an ninh mạng…

Trước bối cảnh trên và các nguy cơ an ninh phi truyền thống, Bộ Công an cho rằng cần tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong kiểm soát vùng trời, quản lý UAV, bảo đảm an toàn không gian mạng, chia sẻ thông tin, kiểm soát danh sách cấm bay, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Theo bộ, việc xây dựng luật An ninh hàng không là cần thiết.

Bộ Công an đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI (tháng 10.2027). Nếu được thông qua, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.6.2028.