Loạt sản phẩm 'siêu cấp' từ Apple sẵn sàng đổ bộ

Kiến Văn
Kiến Văn
10/03/2026 07:27 GMT+7

Sau khi công bố MacBook Neo, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm siêu cấp mới với biệt danh "Ultra".

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, đây là bước tiến tiếp theo của Apple sau khi công ty đã giới thiệu Apple Watch Ultra và chip M-series Ultra cho các máy Mac cao cấp. Cách đặt tên này sẽ được áp dụng cho iPhone và MacBook trong thời gian tới.

Loạt sản phẩm 'siêu cấp' từ Apple sẵn sàng đổ bộ - Ảnh 2.

iPhone 'Ultra' sẽ thuộc phân khúc cao cấp hơn cả iPhone Pro

ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, ông Gurman cho rằng AirPods Ultra và iPad Ultra cũng có thể nằm trong kế hoạch phát triển của Apple. Tuy nhiên, Gurman nhấn mạnh Apple không từ bỏ thương hiệu Pro nổi tiếng, thay vào đó có kế hoạch mở rộng sang phân khúc cao cấp hơn. Hiện tại, người dùng có thể lựa chọn giữa MacBook Neo, Air và Pro. Tương tự, iPhone cũng có các phiên bản như "e", cơ bản, Air và Pro.

Các sản phẩm sẽ được Apple sử dụng 'Ultra'

Theo Gurman, hai sản phẩm dự kiến mang tên "Ultra" mà Apple sắp sử dụng bao gồm MacBook Pro được thiết kế lại với màn hình OLED và iPhone màn hình gập đầu tiên. Những sản phẩm này dự kiến có giá khởi điểm cao hơn và tích hợp các công nghệ tiên tiến chưa có trên các dòng sản phẩm hiện tại.

Mặc dù Gurman không khẳng định chắc chắn rằng chiếc iPhone gập sẽ có tên gọi iPhone Ultra, ông cho rằng sản phẩm sẽ có giá khoảng 2.000 USD, với màn hình lớn hơn và các công nghệ mới như cảm biến dưới màn hình. Cũng không loại trừ việc Apple chọn một tên gọi trực tiếp hơn như iPhone Fold, tuy nhiên việc sử dụng tên "Ultra" sẽ giúp xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn.

Samsung Galaxy S26 Ultra trải nghiệm

Ngoài việc tăng giá so với các mẫu iPhone Pro hiện tại, mẫu iPhone gập sắp tới được cho là áp dụng một số công nghệ mới nổi bật, như không nếp gấp - vốn là thách thức lớn cho các thiết bị gập hiện nay. Hơn nữa, công ty có thể tích hợp một số tính năng từ iPadOS vào iPhone, như khả năng đa nhiệm mượt mà và chế độ Split View (chia màn hình).

Về phần MacBook Ultra, Gurman cho rằng đây là phiên bản cao cấp của MacBook Pro, nổi bật với màn hình OLED, hỗ trợ cảm ứng và khả năng kết nối di động. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Apple có thay chip M-series Pro bằng các tùy chọn Max và Ultra hay không.

