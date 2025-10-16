Loạt tính năng camera AI đáng thử sau khi cập nhật One UI 8 cho Galaxy

Được phát triển dựa trên Android 16, One UI 8 mang đến cho người dùng Galaxy những tính năng camera mới ấn tượng cùng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video tiên tiến.

One UI 8 giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tối ưu hóa ảnh chụp trên thiết bị Galaxy ẢNH: SAMMYFANS

Với One UI 8, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những cải tiến đáng kể trong việc chỉnh sửa ảnh và video, giúp hoàn thiện nội dung một cách dễ dàng. Nhiều ứng dụng trong bản cập nhật này được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dùng thực hiện các thao tác chỉnh sửa một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Những tính năng One UI 8 tăng sức mạnh cho điện thoại Galaxy

Dưới đây là năm tính năng AI nổi bật mà người dùng Galaxy sẽ thấy hữu ích nhất sau khi thiết bị Galaxy của mình được cập nhật lên One UI 8:

Generative Edit: Giúp nhận diện các yếu tố không mong muốn trong ảnh và đề xuất cách điều chỉnh hoặc loại bỏ chúng. Người dùng còn nhận được khả năng tự động lấp đầy các vùng trống và điều chỉnh khuyết điểm.

Audio Eraser: Cho phép tách tiếng ồn không mong muốn, như tiếng gió hay tiếng trò chuyện, giúp nội dung tập trung vào câu chuyện chính và cho phép ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau.

Instant Slow-mo: Cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi video thành trải nghiệm chuyển động chậm chỉ bằng một lần chạm. Chỉ cần mở ứng dụng Gallery, phát video và chạm giữ tại mốc thời gian để chuyển đoạn đã chọn thành chuyển động chậm.

AI Selfies: Với camera selfie 12 MP trên dòng Galaxy S25, bản cập nhật One UI 8 sử dụng ProVisual Engine và Galaxy AI để tạo ra những bức ảnh và chân dung chất lượng cao. Thuật toán selfie được cải tiến giúp giảm nhiễu, tăng cường độ sắc nét và làm nổi bật màu sắc, giúp ảnh selfie của người dùng trở nên nổi bật trên mạng xã hội.

Live AI inspiration: One UI 8 nâng cao khả năng tích hợp Gemini, Gemini Live và Circle to Search vào điện thoại Samsung. Đặc biệt, Gemini Live cho phép trò chuyện thời gian thực với các gợi ý dựa trên hình ảnh, giọng nói hoặc văn bản, trong khi Circle to Search cung cấp quyền truy cập nhanh vào các mẹo và câu trả lời về bất kỳ chủ đề nào.

One UI 8 không chỉ mang đến những tính năng mới mà còn truyền cảm hứng cho người dùng trong việc sản xuất nội dung kỹ thuật số.