Loạt trang bị 'phá cách' trên Peugeot 408 GT tại Việt Nam

Về an toàn, Peugeot 408 trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại, như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động, phanh an toàn chủ động...