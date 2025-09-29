Loạt ứng dụng VPN miễn phí người dùng iPhone cần gỡ bỏ ngay

Báo cáo cho biết, mặc dù thuộc sở hữu bí mật của các thực thể Trung Quốc, nhiều ứng dụng VPN phổ biến vẫn hoạt động trên App Store. Điều này dấy lên lo ngại về an ninh khi luật chia sẻ thông tin nghiêm ngặt của Bắc Kinh có thể biến các ứng dụng này thành nguồn dữ liệu quý giá cho các cơ quan tình báo.

Người dùng iPhone cần loại bỏ các ứng dụng VPN nguy hiểm từ Trung Quốc ẢNH: REUTERS

13 ứng dụng VPN trong báo cáo tháng 4.2025 vẫn có mặt trên App Store vào tháng 9, trong khi ít nhất 11 ứng dụng tương tự cũng hoạt động trên cửa hàng Android của Google. Một số ứng dụng này, như X-VPN, Turbo VPN và VPN Proxy Master, đã được xác định có liên quan đến các công ty quân sự Trung Quốc.

Danh sách các ứng dụng VPN "nguy hiểm" vẫn tồn tại trên App Store, tính đến tháng 9.2025 gồm:

X-VPN - Super VPN & Best Proxy

Ostrich VPN - Proxy Master

VPN Proxy Master - Super VPN

Turbo VPN Private Browser

VPNIFY - Unlimited VPN

VPN Proxy OvpnSpider

WireVPN - Fast VPN & Proxy

Now VPN - Best VPN Proxy

Speedy Quark VPN - VPN Proxy

Best VPN Proxy AppVPN

iSharkVPN - Secure & Fast VPN (formerly Wirevpn – Secure & Fast VPN)

Pearl VPN

HulaVPN Pro - Fast Secure VPN

Wiresocks - Secure & Privacy

Hiểm họa từ các ứng dụng VPN Trung Quốc

Các VPN do Trung Quốc sở hữu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng, đặc biệt là khi luật pháp nước này yêu cầu các công ty phải cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu người dùng cho chính phủ. Đây là điều khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại về khả năng chính phủ Trung Quốc đánh cắp dữ liệu từ người dùng Mỹ, dẫn đến các nỗ lực nhằm hạn chế hoặc cấm các ứng dụng như TikTok và Grindr.

Báo cáo của TTP cho thấy hơn 20% trong số 100 ứng dụng VPN miễn phí hàng đầu trên App Store có thể đang được điều hành bởi các công ty Trung Quốc thông qua các cấu trúc sở hữu phức tạp. Những ứng dụng này đã được tải xuống hơn 70 triệu lần tại Mỹ, với một số VPN lớn thuộc sở hữu của Qihoo 360, một nhà cung cấp dịch vụ bảo mật bị Mỹ trừng phạt.

Mặc dù các ứng dụng này miễn phí tải xuống, một số còn có tính năng mua hàng trong ứng dụng, cho phép Apple thu lợi từ doanh thu. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên cẩn trọng khi lựa chọn nhà cung cấp VPN để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.