Apple 'nóng mặt' vì luật EU khiến iOS dần biến thành Android

DMA yêu cầu Apple mở cửa hệ thống iOS cho các thị trường và phương thức thanh toán của bên thứ ba, đồng thời chia sẻ một số công nghệ độc quyền với các nhà cung cấp khác.

Apple cho rằng iPhone đang mất dần bản sắc vì quy định của EU ẢNH: REUTERS

Mặc dù một số thay đổi theo DMA có thể mang lại cải tiến cho trải nghiệm người dùng, Apple vẫn bày tỏ lo ngại rằng đạo luật này đang gây ra sự chậm trễ trong việc triển khai các tính năng mới tại EU. Công ty cho biết một số tính năng, như iPhone Mirroring hay chức năng địa điểm đã ghé thăm của Apple Maps, đang gặp khó khăn trong việc phát hành do quy định về quyền riêng tư của người dùng.

Ngược lại, tính năng dịch trực tiếp đang được chuẩn bị ra mắt mà không cho phép các công ty hay nhà phát triển khác truy cập vào bản dịch.

Ép iOS thay đổi, Apple cảnh báo iPhone sẽ khác biệt

Apple chỉ ra rằng, mặc dù DMA cho phép người dùng iPhone tải xuống ứng dụng từ các nguồn khác và thanh toán với các nhà cung cấp khác nhau, việc thực hiện những thay đổi này có thể gặp nhiều khó khăn. Công ty cho rằng người dùng có thể không hiểu rõ cách thức hoạt động của internet, khiến việc tải ứng dụng và thanh toán trở nên rủi ro hơn.

Dẫu vậy, tuyên bố của Apple về rủi ro này đã gây tranh cãi khi App Store nhiều lần bị chỉ trích vì các lỗ hổng bảo mật. Các nhà phát triển đã lợi dụng giao dịch quy mô nhỏ và một số ứng dụng đã lừa đảo người dùng bằng cách giả mạo mục đích sử dụng.

Apple cũng không nên chỉ trích các chợ ứng dụng của bên thứ ba, vì chính lựa chọn của công ty cũng có thể gây ra rủi ro cho người dùng. Một số ứng dụng trên App Store đã bị nhiễm phần mềm độc hại đánh cắp tiền điện tử.

Tuy nhiên, Apple vẫn đưa ra luận điểm quan trọng mà Ủy ban châu Âu nên xem xét: Các công ty và nhà phát triển khác đang cố gắng truy cập thông tin nhạy cảm mà ngay cả Apple cũng không có quyền truy cập và điều này cần được kiểm soát.

Cuối cùng, Apple cũng nhấn mạnh rằng "những thay đổi trên thị trường ứng dụng đang khiến iOS trông giống Android hơn" và châu Âu cần nhận thức rằng đây là hai thị trường và nhóm người tiêu dùng khác nhau. Mặc dù người dùng nên có quyền chuyển đổi giữa các hệ điều hành, việc tạo ra sự đồng nhất giữa các nền tảng có thể làm giảm giá trị của sự lựa chọn.