Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lọc bỏ ethanol trong xăng E10 là vi phạm pháp luật, nguy cơ cháy, nổ động cơ

Phan Hậu
Phan Hậu
30/05/2026 07:22 GMT+7

Bộ Công thương khẳng định hành vi lọc bỏ ethanol trong xăng E10 là vi phạm pháp luật, nguy cơ cháy, nổ động cơ. Nhiều thông tin về xăng E10 trên mạng xã hội có mục đích câu view, câu like, trục lợi bán phụ gia, phụ tùng.

Ngay trước thời điểm bán xăng E10 từ 1.6 trên toàn quốc thay thế xăng khoáng, Bộ Công thương công bố 85 câu hỏi, giải đáp băn khoăn, thắc mắc của người tiêu dùng về loại nhiên liệu sinh học mới này.

Lọc bỏ ethanol trong xăng E10 là vi phạm pháp luật, nguy cơ cháy, nổ động cơ- Ảnh 1.

Xăng sinh học sẽ được bán trên toàn quốc từ 1.6

ẢNH: TN

Theo Bộ Công thương, xăng sinh học E5, E10 là hỗn hợp giữa cồn (E100) sinh học và xăng nền và với tỷ lệ phối trộn theo khối lượng E100/xăng nền lần lượt là 4 - 7,5% (xăng E5) và 8 - 10% (xăng E10). 

Trên thế giới đã có 60 nước đang sử dụng xăng E10, đây là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việt Nam sử dụng xăng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Các thử nghiệm khoa học khẳng định, mặc dù ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, song tác động ăn mòn của xăng E10 đến các chi tiết động cơ là rất nhỏ và hầu hết phương tiện hiện nay đã được thiết kế để tương thích và sử dụng các vật liệu phù hợp với xăng E10.

Các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng xăng E10 làm hỏng động cơ; không có bằng chứng cho thấy xăng E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật.

Hiện nay, tất cả các hãng xe ô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều chấp nhận nhiên liệu E10 cho các xe đang và sẽ bán ra, không có xăng E10 trong nội dung loại trừ bảo hành. Người dùng xăng nên tham khảo sổ tay kỹ thuật, khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nếu xăng E10 làm hỏng xe, ai chịu trách nhiệm?

Cũng theo Bộ Công thương, người dân không nên tự pha ethanol vào xăng, phải mua xăng pha đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nếu tự ý phối trộn nhiên liệu có thể gây mất an toàn, chất lượng nhiên liệu không đảm bảo, gây hư hỏng động cơ.

Trước thông tin sử dụng phụ gia để tách, lọc bỏ ethanol khỏi xăng E10 để có xăng tinh khiết hơn, Bộ Công thương khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm chất lượng nhiên liệu, có nguy cơ gây cháy, nổ, hư hỏng động cơ.

Trong trường hợp sử dụng xăng 10 gây hỏng động cơ, nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết đơn vị cung cấp xăng chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.

Khi người dân phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi ngờ về chất lượng xăng E10, có phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu; đồng thời đưa phương tiện đi kiểm tra tại cơ sở kỹ thuật uy tín.

Cũng theo Bộ Công thương, hiện chưa có quy định chung về màu cho xăng E10. Do đó, xăng E10 có thể có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào xăng nền dùng để pha chế xăng E10, tuy nhiên màu sắc không ảnh hưởng đến chất lượng xăng.

Trong nhiều ngày gần đây, xăng E10 là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, trong đó có nhiều thông tin, ý kiến trái chiều liên quan đến chất lượng của loại nhiên liệu sinh học mới này. 

Bộ Công thương cho rằng, những ý kiến này xuất phát từ tâm lý e ngại thay đổi, chưa có đủ thông tin chính xác về ý nghĩa của xăng sinh học, cũng như xăng E10 có ảnh hưởng xấu đến động cơ không… Ngoài ra, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin về xăng E10 với mục đích câu like, câu view, trục lợi để bán phụ tùng, phụ gia.

Tin liên quan

Đổ xăng E10 không cần 'lắc bình xăng'

Đổ xăng E10 không cần 'lắc bình xăng'

Pha chế xăng E10 được thực hiện bằng hệ thống công nghệ, trang thiết bị hiện đại bảo đảm ethanol được hòa trộn đồng nhất với xăng khoáng theo đúng tỷ lệ kỹ thuật quy định. Nếu đổ xăng E10 lẫn vào xăng khác cũng không cần lắc bình xăng.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng E10 Ethanol Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận