Lọc dầu Dung Quất đề nghị được ưu tiên mua dầu thô nội địa đến quý 3

Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR đang sử dụng khoảng 30 - 35% dầu thô nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Tây Phi, khu vực Địa Trung Hải, Mỹ và một phần từ Trung Đông. Theo doanh nghiệp này, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá dầu, phụ phí, cước vận chuyển và phí bảo hiểm có thể tiếp tục tăng mạnh, sẽ khiến chi phí đầu vào gia tăng đáng kể và rủi ro tài chính.

Ưu tiên dự trữ dầu thô trong nước để ứng phó rủi ro xung đột Trung Đông ẢNH: BSR

Trong giai đoạn tháng 3 - 5 năm nay, BSR đã ký hợp đồng mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô nhập khẩu thông qua các đầu mối (Qua Iboe, Bu Attifel, Medanito và Palanca Blend). "Mặc dù các nguồn này không thuộc khu vực xung đột trực tiếp, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn có thể tác động gián tiếp đến tiến độ giao hàng, chi phí vận tải, bảo hiểm và an toàn hàng hải", đại diện công ty này cho hay.

Đáng chú ý, với nhu cầu mua bổ sung theo hợp đồng chuyến trong tháng 5 tới ước khoảng 900.000 - 1 triệu thùng và tháng 6 khoảng 1 - 1,3 triệu thùng, việc vận hành nhà máy ở mức 118 - 120% công suất sẽ chịu áp lực lớn về giá cả và khả năng tiếp cận nguồn hàng.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt dầu thô nguyên liệu khiến nhà máy lọc dầu Dung Quất phải điều chỉnh giảm công suất hoặc không hoàn thành kế hoạch được giao, đại diện BSR cho biết đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền và Petrovietnam xem xét cơ chế ưu tiên cho BSR được mua tối đa dầu thô và khí ngưng tụ condensate khai thác trong nước.

Đồng thời, cơ quan quản lý cần áp dụng cơ chế tạm thời ưu tiên dầu thô nội địa cho nhà máy lọc dầu Dung Quất để chế biến xăng dầu thành phẩm, cũng như hạn chế xuất khẩu dầu thô nội địa trong giai đoạn cao điểm rủi ro (đến hết quý 3/2026 hoặc đến khi thị trường quốc tế ổn định), nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Để bảo đảm đủ dầu phục vụ vận hành trong tháng 5 và 6, BSR đề nghị được phép mua trực tiếp dầu thô từ các lô Ruby, Bunga Orkid (BO) và Chim Sáo giao trong giai đoạn này theo mức giá chào thầu cao nhất của kỳ gần nhất, như một giải pháp tình thế nhằm bảo đảm nguồn cung kịp thời trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.