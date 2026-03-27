Kinh tế Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ dầu thô để sản xuất đến hết tháng 5

Minh Hải
27/03/2026 11:07 GMT+7

Công TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, xung đột Trung Đông đã gây ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô, nhưng doanh nghiệp này hiện vẫn đảm bảo nguồn dầu thô cho nhà máy vận hành ở mức tối ưu đến hết tháng 5.

Ngày 27.3, NSRP thông báo về tình hình nguồn dầu thô sử dụng cho lọc hóa dầu của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

NSRP cho biết, lô dầu thô gần nhất nhập từ Kuwait (nguồn cung dầu thô chính của NSRP) là từ giữa tháng 3, sau chuyến hàng đó, tiến độ của các chuyến hàng tiếp theo đã bị ảnh hưởng do tình hình phức tạp ở eo biển Hormuz (tuyến hàng hải mà các tàu chở dầu thô từ Kuwait đi qua).

Tuy nhiên, NSRP đã bố trí được nguồn thay thế phù hợp và đảm bảo vận hành nhà máy ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3. Đồng thời, đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết cho nhà máy hoạt động ở mức tối ưu đến hết tháng 5.

Dự kiến trong năm 2026, NSRP sẽ nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô, và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD, công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 10 triệu tấn mỗi năm.

Có xăng dầu Nghi Sơn, hải quan thất thu đến 15.000 tỉ đồng

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đối với nhập khẩu xăng dầu tăng 6.350 tỉ đồng so cùng kỳ, song dự báo đến hết năm, xăng dầu sẽ khiến ngân sách giảm thu lên đến 15.000 tỉ đồng.

