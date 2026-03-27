Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ dầu thô để sản xuất đến hết tháng 5

Ngày 27.3, NSRP thông báo về tình hình nguồn dầu thô sử dụng cho lọc hóa dầu của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ nguồn dầu thô sản xuất ở mức tối ưu đến hết tháng 5 ẢNH: C.T.V

NSRP cho biết, lô dầu thô gần nhất nhập từ Kuwait (nguồn cung dầu thô chính của NSRP) là từ giữa tháng 3, sau chuyến hàng đó, tiến độ của các chuyến hàng tiếp theo đã bị ảnh hưởng do tình hình phức tạp ở eo biển Hormuz (tuyến hàng hải mà các tàu chở dầu thô từ Kuwait đi qua).

Tuy nhiên, NSRP đã bố trí được nguồn thay thế phù hợp và đảm bảo vận hành nhà máy ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3. Đồng thời, đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết cho nhà máy hoạt động ở mức tối ưu đến hết tháng 5.

Dự kiến trong năm 2026, NSRP sẽ nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô, và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD, công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 10 triệu tấn mỗi năm.