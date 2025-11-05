Logistics chạy đua công nghệ và hạ tầng, sẵn sàng cho mùa mua sắm cuối năm

Chạy đua nâng cấp hạ tầng và công nghệ

Các chiến dịch khuyến mãi lớn liên tiếp diễn ra dịp cuối năm luôn là bài toán khó đối với ngành logistics. Theo dữ liệu nội bộ từ J&T Express, lượng đơn hàng toàn quốc trong mùa cao điểm những năm trước thường tăng tối thiểu 20% so với ngày thường, tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống phân loại và vận chuyển.

Hệ thống phân loại hàng hóa hiện đại của J&T Express Ảnh: CTV

Để chủ động ứng phó với mùa cao điểm 2025, các doanh nghiệp đang tập trung vào việc củng cố năng lực hạ tầng. Một động thái đáng chú ý là việc đưa vào hoạt động những trung tâm trung chuyển (sorting center) quy mô lớn. Đơn cử, một trung tâm trung chuyển mới tại Hà Nội vừa đi vào hoạt động với diện tích 38.000 m², được trang bị 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra.

Trọng tâm của trung tâm là công nghệ tự động hóa. Hệ thống băng chuyền phân loại tự động cùng công nghệ đo - quét - cân (DWS) được ứng dụng để nhận diện mã vạch, kích thước, khối lượng hàng hóa nhanh chóng và chính xác. Nhờ đó công suất khai thác được đẩy cao, xử lý hàng triệu gói hàng mỗi ngày, đồng thời giảm tải cho các tuyến vận chuyển đường dài trọng điểm, đặc biệt là tuyến TP.HCM - Hà Nội.

Song song với hạ tầng kho bãi, các doanh nghiệp cũng tăng cường năng lực vận tải đường bộ. J&T Express cho biết đã bổ sung 315 xe tải mới, tất cả trang bị hệ thống định vị và quản lý hành trình thông minh để kiểm soát lộ trình chính xác, giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài và đảm bảo thời gian giao hàng cam kết.

Hệ thống quản lý JMS và vai trò của dữ liệu

Nếu hạ tầng vật lý là "xương sống", thì công nghệ quản lý dữ liệu được ví như "hệ thần kinh" giúp toàn bộ cỗ máy vận hành trơn tru. Các doanh nghiệp logistics lớn hiện nay đều vận hành dựa trên một hệ sinh thái công nghệ quản lý toàn diện, như hệ thống JMS (J&T Management System). Đây là nền tảng điều phối dữ liệu đồng bộ trên toàn chuỗi, từ tiếp nhận đơn hàng tại bưu cục, xử lý tại trung tâm trung chuyển, phân loại tự động, cho đến khi giao hàng và xử lý yêu cầu sau bán hàng. Hệ thống này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), kết nối thời gian thực với các hệ thống phân loại tự động (như DWS hay Cross Belt Sorter).

Khách hàng sử dụng dịch vụ của J&T Express Ảnh: CTV

Đại diện J&T Express chia sẻ: "Áp lực xử lý đơn hàng trong giai đoạn cuối năm rất lớn. Chúng tôi xác định chỉ khi kết hợp hạ tầng vững chắc, công nghệ tối ưu và dịch vụ linh hoạt mới có thể đảm bảo vận hành thông suốt, không bị đứt gãy". Vai trò của JMS là giúp doanh nghiệp dự đoán được lưu lượng đơn hàng tại từng khu vực, từ đó tối ưu hóa điều phối nhân sự, lên kế hoạch tuyến xe tải, giảm thiểu sai sót và rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng tổng thể.

Giải pháp "may đo" cho doanh nghiệp

Bên cạnh việc xử lý các đơn hàng lẻ, một xu hướng quan trọng khác là công ty logistics cung cấp giải pháp "đo ni đóng giày" (tùy chỉnh theo từng nhu cầu) cho khách hàng doanh nghiệp lẫn nhà bán hàng quy mô lớn.

Đối với ngành hàng đặc thù như công nghệ, các đối tác logistics sẽ triển khai đội ngũ giao nhận chuyên biệt, xử lý đơn hàng ngay tại kho của khách hàng và áp dụng quy trình đóng gói, bảo mật riêng. Tương tự, với thương hiệu thời trang nội địa (như Urban Monkey), vốn thường xuyên đối mặt với tình trạng đơn hàng tăng đột biến trong các mùa sale, hệ thống logistics linh hoạt sẽ giúp tối ưu lộ trình và đảm bảo hàng hóa đến tay khách đúng hẹn, tránh tình trạng quá tải.

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, cuộc đua của ngành logistics không dừng ở giá cước hay độ phủ. Thay vào đó, năng lực công nghệ, mức độ tự động hóa của các trung tâm trung chuyển và khả năng cung cấp giải pháp vận hành tùy chỉnh linh hoạt đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định khả năng thành công của doanh nghiệp lẫn đối tác trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.