J&T Express duy trì 'dòng chảy thương mại' giữa thiên tai

Thành Luân
Thành Luân
21/10/2025 18:01 GMT+7

Loạt bão lớn đổ bộ vào Việt Nam gần đây không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội mà còn đặt ra một bài toán lớn về khả năng chống chịu của hạ tầng logistics, vốn là xương sống của nền kinh tế số và thương mại điện tử.

Trong thời gian ngắn vừa qua, ba cơn bão mạnh liên tiếp (bão số 9 Ragasa, số 10 Bualoi và số 11 Matmo) đã gây ra mưa lớn kéo dài, dẫn đến ngập úng và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao nhận hàng hóa, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử.

J&T Express duy trì dòng chảy thương mại giữa thiên tai và hỗ trợ cộng đồng - Ảnh 1.

J&T Express tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Ảnh: CTV

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu và chia cắt đã trực tiếp thử thách khả năng vận hành của các hệ thống logistics hiện đại, vốn phụ thuộc vào công nghệ tối ưu hóa tuyến đường và trung tâm phân loại tự động. Việc duy trì dòng chảy hàng hóa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ đội ngũ nhân sự vận hành tại các địa phương.

Trước bối cảnh nhiều nhân viên và gia đình của họ cũng chịu thiệt hại trực tiếp từ thiên tai, một số doanh nghiệp trong ngành đã có những động thái hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, công ty chuyển phát nhanh J&T Express đã quyết định trích ngân sách 2,5 tỉ đồng để triển khai chương trình nội bộ nhằm hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Công ty sẽ đánh giá mức độ thiệt hại thực tế của từng trường hợp, bao gồm tổn thất về nhà ở, phương tiện cá nhân và các chi phí phát sinh khác, để phân bổ khoản hỗ trợ một cách công khai, minh bạch.

Bà Kiều Thị Tiên Dung, đại diện J&T Express, chia sẻ: "Chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng. Bên cạnh những nỗ lực duy trì hoạt động vận hành an toàn, doanh nghiệp cũng tập trung chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bị ảnh hưởng".

Sự việc này cho thấy góc nhìn quan trọng trong kỷ nguyên số: khả năng chống chịu của một hệ thống công nghệ không chỉ nằm ở phần cứng hay phần mềm, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định của nguồn nhân lực vận hành nó. Khi các sự kiện thời tiết cực đoan ngày càng trở nên phổ biến, việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhân sự và đảm bảo an toàn cho người lao động đang trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược quản trị rủi ro và phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Sau một thời gian triển khai chương trình "Thực tập sinh - Tạo nguồn" từ năm 2022, giúp người trẻ sớm làm quen với môi trường công sở và phát triển năng lực nghề nghiệp, J&T Express đã ghi nhận được nhiều cột mốc quan trọng.

