Công nghệ Tin tức công nghệ

Logitech được vinh danh 'thương hiệu truyền cảm hứng'

Thành Luân
Thành Luân
16/10/2025 10:00 GMT+7

Logitech vừa chính thức được xướng tên với hạng mục giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" (Inspirational Brand Award) trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2025.

Giải thưởng là một sự ghi nhận hành trình Logitech kết nối công nghệ với cảm xúc của người dùng tại thị trường Việt Nam, cũng như các đóng góp về đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực cho nhu cầu người dùng và xã hội. Đồng thời, giải thưởng cũng ghi nhận những đóng góp của Logitech trong việc truyền cảm hứng về các giải pháp cá nhân hóa thiết bị làm việc, gia tăng hiệu quả và sáng tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tinh thần và làm việc khoa học, cùng các hoạt động kết nối cộng đồng.

Logitech được vinh danh 'thương hiệu truyền cảm hứng' - Ảnh 1.

Đại diện Logitech nhận giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award) trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2025

Ảnh: CTV

Ông Lê Thanh Quang - Giám đốc thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam - Logitech, cho biết: “Giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” là một minh chứng tiêu biểu cho xu hướng “công nghệ nhân văn”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, đặc biệt là tích hợp các giá trị xã hội vào chiến lược sản phẩm và tiếp thị. Đối với Logitech, giải thưởng là kết quả của sự kiên trì với hành trình dài từ ra mắt các sản phẩm mang tính cá nhân hóa cao đến các chiến dịch truyền thông hướng về sức khỏe và cảm xúc người dùng. Người dùng là trung tâm trong triết lý phát triển sản phẩm của Logitech".

Trong năm 2024, Logitech đã tổ chức hàng loạt sự kiện truyền cảm hứng thông qua công nghệ gắn liền với phong cách sống tạo nên nét độc đáo riêng theo sở thích của mỗi người dùng. Chiến dịch ra mắt sản phẩm POP Icon Keys vào tháng 10.2024 đánh dấu mốc quan trọng bởi sự kết hợp giữa công nghệ cá tính và thời trang, được khắc họa rõ nét khi Logitech hợp tác cùng Clinique - thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của tập đoàn Estée Lauder - đã tạo nên trải nghiệm độc đáo, phản ánh cá tính người dùng và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trẻ, đặc biệt là khách hàng nữ.

Bên cạnh đó, Logitech còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội. Điển hình là chuỗi hoạt động cộng đồng “Friday Wellness” nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và thể chất. Chiến dịch được đồng hành bởi Henri Hubert - đại diện Việt Nam của tổ chức phi chính phủ Global Wellness Day - mang đến các hoạt động với thông điệp “Khi cảm thấy tốt hơn, bạn sẽ làm việc tốt hơn”.

