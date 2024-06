Logo Nhà hát Hồ Gươm đi khắp thế giới

Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Hoàng gia Versailles sẽ cùng sản xuất các chương trình nghệ thuật để biểu diễn tại VN cũng như lưu diễn. Đây là những thông tin mà thiếu tướng - NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, cho biết tại cuộc họp báo ngày 6.6 ở Hà Nội về chương trình biểu diễn năm 2024 của nhà hát.

Các chương trình hòa nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm đã tạo dựng được uy tín cho nhà hát NHÀ HÁT HỒ GƯƠM

Nhà hát Hồ Gươm sẽ có một chương trình hòa nhạc kỷ niệm 1 năm khánh thành nhà hát vào ngày 10.7 mang tên The First Sounds of Love. Chương trình có sự xuất hiện của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy cùng Dàn nhạc giao hưởng Hanoi Philharmonic Orchestra và Saigon Pops Orchestra, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nhà hát Hoàng gia Versailles sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 11 - 12.9. Theo đó, khán giả VN sẽ lần đầu được xem vở ballet The Seasons do đoàn ballet Malandain Ballet Biarritz phối hợp Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn. Malandain Ballet Biarritz là một trong những đoàn múa quan trọng của nước Pháp và đã lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong lịch diễn cũng có các chương trình do Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Nhạc vũ kịch VN sản xuất như vở opera Carmen và vở nhạc kịch La Traviata; chương trình hòa nhạc The Vienna Concert do Dàn nhạc thính phòng Vienna biểu diễn ngày 23 - 24.11...