Bốn mùa cổ điển của Nhà hát Hồ Gươm

Theo thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, chương trình Musical Seasons 2024 - 2025 sẽ có 5 dự án âm nhạc cổ điển được tổ chức tại nhà hát này với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, trình bày những tác phẩm nghệ thuật kinh điển thế giới.



Nữ nghệ sĩ nổi tiếng Corinne Winters biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm TL

Cụ thể, hòa nhạc Bốn mùa (Four Seasons Concert) diễn ra trong hai ngày 21 - 22.4, do các nghệ sĩ dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille (L'Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) trình diễn.

Vào tháng 8, hòa nhạc Mozart (The Mozart Concert) do dàn nhạc Les Musiciens du Louvre thể hiện. Tháng 9 là vở ballet mới của biên đạo múa Thiery Malandain mang tên The Seasons được nghệ sĩ đoàn ballet Malandain Ballet Biarritz phối hợp dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille trình diễn. Tháng 11 là tháng của dự án hòa nhạc Vienna (The Vienna Concert) của dàn nhạc Thính phòng Vienna.

Cuối cùng, vào tháng 3.2025, mùa diễn kết thúc bằng vở opera kinh điển Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet do các nghệ sĩ Nhà hát Hoàng gia Versaille biểu diễn. Đây cũng là thời điểm kỷ niệm 150 năm vở opera Carmen được công diễn lần đầu. Các buổi biểu diễn này có số nghệ sĩ nước ngoài lớn, thậm chí lên tới 200 người.

Kể từ khi khánh thành tháng 7.2023, Nhà hát Hồ Gươm đã trở thành điểm đến nghệ thuật quốc tế với nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Vì thế, NSND Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh: "Trong năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm lên kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật của các nhà hát quốc tế về VN biểu diễn nhằm mang lại cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật của thế giới đến với khán giả VN".

Cũng theo NSND Nguyễn Công Bẩy, sau khi Nhà hát Hồ Gươm lọt vào top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới, nhiều đơn vị nghệ thuật quốc tế ngỏ ý muốn tổ chức các buổi biểu diễn tại đây. Điều này cũng phù hợp với mong muốn của nhà hát từ khi hình thành là phát triển nghệ thuật hàn lâm, nghệ thuật cổ điển trong nước tương đồng với mô hình hoạt động của các nhà hát quốc tế. Nó cũng phù hợp với thực tế là các chương trình nhạc cổ điển ngày càng được tổ chức đều đặn hơn, có đông công chúng hơn. Nghệ sĩ cổ điển trong nước cũng đã biểu diễn nhiều ở nước ngoài trong các sự kiện ngoại giao cấp quốc gia.

Trong Musical Seasons 2024 - 2025, Nhà hát Hồ Gươm cũng bắt tay với IB Group, một nhà sản xuất đã quen thuộc với những chương trình đưa nghệ sĩ quốc tế đến VN. Trước đó, IB Group đã đưa Kenny G, Boney M, Modern Talking về với khán giả Việt với những đêm diễn không còn chỗ trống.

Theo thông lệ, với những hợp tác quốc tế vững chắc, "lý lịch" của nhà hát sẽ có thêm nhiều điểm cộng để có thể mời các nghệ sĩ biểu diễn đỉnh cao thuận lợi hơn. Nhà hát Hồ Gươm khi đó có thể là cú hích tích cực cho thị trường âm nhạc cổ điển trong nước.