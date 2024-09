Lỗi chẩn đoán trong y tế chiếm khoảng 16% các tác hại có thể phòng ngừa

Chủ đề nhấn mạnh mọi người đều có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và tác động của sai sót trong chẩn đoán.

WHO khuyến nghị cần đảm bảo các công cụ và công nghệ chẩn đoán được bảo trì tốt ẢNH: THẾ ANH

Hằng năm, lỗi chẩn đoán chiếm khoảng 16% tác hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc sức khỏe, với hậu quả to lớn về mặt con người và kinh tế. Các dữ liệu cho thấy hầu hết người lớn sẽ gặp phải ít nhất một lỗi chẩn đoán trong đời, có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe kéo dài, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng, hoặc thậm chí tử vong có thể phòng ngừa được.



Lỗi chẩn đoán là khi chẩn đoán bị chậm trễ, không chính xác, bị bỏ sót hoặc truyền đạt sai, và có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình của bệnh nhân. Các biện pháp can thiệp giảm thiểu tình trạng này cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý, lãnh đạo các đơn vị y tế, nhân viên y tế, cơ quan quản lý sản phẩm y tế và nhà sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, sự tham gia tích cực của bệnh nhân, gia đình và xã hội có thể giúp giảm nguy cơ sai sót.

WHO khuyến nghị: Các nhà hoạch định chính sách nên đảm bảo các hướng dẫn và quy định quốc gia phù hợp được thực hiện, ngân sách và nguồn lực cần thiết được phân bổ. Các nhà quản lý cơ sở y tế và chương trình nên tạo ra môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, thúc đẩy cải tiến liên tục và đảm bảo các hệ thống, tiêu chuẩn, quy trình đầy đủ được đưa vào sử dụng. Các nhà quản lý tại cơ sở y tế cần đảm bảo các công cụ và công nghệ chẩn đoán được bảo trì tốt; chia sẻ phản hồi của người dùng với nhà sản xuất một cách nhanh chóng để cải thiện hệ thống.

Theo WHO, bệnh nhân và gia đình nên chủ động tham gia vào quá trình chẩn đoán bằng cách chia sẻ các triệu chứng và tiền sử bệnh án đầy đủ, đặt câu hỏi, nêu lên mối quan tâm và theo dõi kết quả xét nghiệm. Nhân viên y tế quan tâm bệnh nhân, cập nhật đầy đủ về dữ liệu sức khỏe người bệnh của mình trong quá trình chẩn đoán, điều trị.

WHO đang xây dựng một mô hình hỗ trợ việc thực hiện các can thiệp về an toàn chẩn đoán. Mô hình này sẽ được công bố vào năm 2025 như một trong nhiều công cụ và nguồn lực thực tế của WHO để giúp các bên liên quan thúc đẩy tiến trình hướng tới các mục tiêu được đặt ra.

Chẩn đoán đúng, vào đúng thời điểm, là cơ sở của chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả. Ngược lại, lỗi chẩn đoán có thể dẫn đến tác hại nghiêm trọng, thậm chí tử vong.