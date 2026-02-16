Lời chúc tết hay cho năm con ngựa, Bính Ngọ 2026

Ví dụ năm Thìn (con rồng) thì chúc (làm ăn, buôn bán, thi cử học hành...) lên như rồng bay lượn, gặp hội gió mây. Năm Sửu (con trâu) thì chúc cần cù, chăm chỉ, bền bỉ, dẻo dai... Vậy, với năm con ngựa 2026, Bính Ngọ, thì chúc tết sao cho khéo và hay?

Người người náo nức chào đón năm mới 2026 Bính Ngọ ảnh: Nhật Thịnh

Những lời chúc tết quen thuộc năm Ngọ

Đặc điểm vốn có của ngựa là chạy nhanh, khỏe; dùng để chỉ giai đoạn xuất phát, khởi điểm, và nhanh về đến đích. Cho nên lời chúc tết năm Ngọ thường xoay quanh sự quyết đoán, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bứt phá và thành công.

Lời chúc thường xoay quanh các cụm từ như "ngựa phi nước đại", "nhanh như ngựa", "vững vàng như ngựa" (trên lưng ngựa), "tăng tốc cho ước mơ"... Trong đó, câu chúc tết "Mã đáo thành công" là câu hay nhất cho tết năm Ngọ.

"Mã đáo thành công" là câu chúc rất quen thuộc trong văn hóa người Việt từ xưa đến nay, nhất là mỗi dịp khai trương, thi cử, ra quân, hay bắt đầu việc lớn. Và dĩ nhiên tết Ngọ thì không thể thiếu câu chúc này. Theo nghĩa chữ Hán, "Mã đáo thành công" (馬到成功), gồm mã (馬): con ngựa, đáo (到): đến, thành (成): thành tựu, đạt được, công (功) là công lao, kết quả. Nghĩa đen của cả câu này là: Ngựa vừa đến là lập tức lập được công. Nghĩa bóng suy rộng ra là: Vừa bắt tay vào việc đã thuận lợi, nhanh chóng đạt kết quả tốt, thành công như mong muốn...

Nguồn gốc của câu nói trên xuất phát từ bối cảnh chiến trận thời xưa vì tướng sĩ thường dùng ngựa để đi chinh chiến. Về sau, câu nói này được dùng rộng rãi như một lời chúc tốt đẹp, cát tường, không còn bó hẹp trong chiến trận, binh mã. Vì vậy ngày nay mới có tranh bát mã, tượng ngựa phong thủy. Người Việt Nam hay dùng câu này để chúc trong các dịp khai trương cửa hàng, doanh nghiệp; lên đường công tác, xuất ngoại; thi cử, nghiên cứu, dự án mới; nhậm chức, bắt đầu nhiệm vụ quan trọng...

Trong nhà trường, trước các kỳ thi, giáo viên có thể chúc: "Chúc em kỳ thi này mã đáo thành công"; lãnh đạo trường có thể chúc thầy cô: "dẫn dắt đội tuyển mã đáo thành công".

Và dĩ nhiên tết năm Ngọ mà chúc "Mã đáo thành công" thì đúng cho mọi đối tượng vì khởi đầu năm mới.

Có rất nhiều lời chúc tết hay, ý nghĩa cho năm mới Bính Ngọ ảnh: Nhật Thịnh





Những lời chúc tết năm Ngọ ngắn gọn và ý nghĩa

Dưới đây là những gợi ý về các lời chúc tết năm con ngựa.

Chúc chung đầu năm: Ngựa khỏe vó bền, đường xa hóa gần. Bính Ngọ hanh thông, vó ngựa thong dong. Ngựa đến mùa xuân, việc lành theo bước. Vó ngựa đầu năm, mở đường thành tựu.

Chúc học tập, thi cử nên: Ngựa bền từng bước, chữ vững từng ngày. Vó ngựa đều đặn, tri thức nở hoa. Ngựa không phi vội, đích đến bền lâu. Học như ngựa thảo nguyên - bền bỉ mà xa.

Chúc nhà trường, thầy cô: Ngựa hiền dẫn lối, trò giỏi nên người. Vó ngựa tri thức, trường học vươn xa. Thầy như người cầm cương, trò vững đường dài.

Chúc tập thể đoàn kết: Một vó cùng nhịp, trăm việc hanh thông. Cả tàu chung cỏ, vó ngựa cùng xa. Ngựa cùng một hướng, việc lớn thành nhanh.

Chúc học trò rèn luyện nhân cách: Ngựa mạnh nhờ luyện, người sáng nhờ học. Giữ cương kỷ luật, vó ngựa thênh thang. Ngựa bền không gấp, người giỏi không vội.

Dịp tổng kết thì nên chúc: Vó ngựa vững vàng - tương lai rộng mở. Ngựa đến điều lành, học thành việc tốt.

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, người viết chúc bạn đọc Báo Thanh Niên tết năm con ngựa: "Bính Ngọ vó mạnh - Trí sáng lòng thanh - Vạn sự thông hanh - công thành vạn dặm".

AI làm thơ năm con ngựa Nhắc đến năm Ngọ, không ai không nhớ lời chúc "Mã đáo thành công". Dưới đây là thơ của "thi sĩ AI" sáng tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt với phụ âm đầu mỗi câu lần lượt là M – Đ – T – C: Mây sớm giăng trời đón gió xuân, Đường xa vó ngựa dậy thanh ngân. Tâm bền chí vững nên công nghiệp, Cửa rộng tương lai rạng phúc ân. Vẫn giữ quy tắc phụ âm đầu M – Đ – T – C, nhưng mỗi bài mang sắc thái khác nhau: Sắc thái chúc tết: Mai nở ven thềm báo tết sang, Đào hồng rực thắm đón xuân vàng. Tài danh hội tụ nhà thêm phúc, Cát khánh bình an rạng xóm làng. Sắc thái triết lý: Một bước gian nan rèn chí trai, Đường đời gập ghềnh vẫn bước dài. Tâm sáng bền lòng nên nghiệp lớn, Công thành đâu phụ những ngày mai. Sắc thái trang trọng Hán – Việt: Minh nhật xuân về khởi vận hanh, Đăng trình tuấn mã vượt non xanh. Thịnh thời đắc chí nên công nghiệp, Chí cả muôn đời rạng sử danh.



