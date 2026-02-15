Tết Bính Ngọ nắng đẹp, Trường Quốc học Huế thu hút các thế hệ đến 'check in'

Sáng 28 tết, có mặt tại sân Trường Quốc học Huế (Trường THPT chuyên Quốc học), Đặng Ngọc Thiên Kim, sinh viên năm nhất ngành luật Trường ĐH Luật TP.HCM, căn góc máy đẹp để chụp hình cho em trai. Ở một góc khác, bà nội, ba mẹ và dì của Kim cũng đang chụp hình và trò chuyện.

Thiên Kim cho biết: "Ba em là giáo viên toán tại trường, mẹ từng là học sinh chuyên Pháp và em cũng học chuyên Pháp ở đây. Cả nhà mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp ngày cuối năm tại ngôi trường của ba, của mẹ và của em. Không gian đẹp và yên bình này gợi cho em rất nhiều cảm xúc".

Cùng xúng xính trong các bộ áo dài hồng, Thái Nhật (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) và nhóm bạn là cựu học sinh Trường Quốc học Huế, cũng nhân cơ hội về nhà ăn tết để về trường cũ chụp một bộ hình.

"Năm nay tết muộn nên em được ở lại trường lâu hơn, ngắm trường ở mùa đẹp nhất", Nguyễn Đào Ngọc Hạnh, cựu học sinh chuyên văn của trường, bày tỏ.

Trong khi đó, Đinh Thị Bảo Châu là cựu học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (nằm bên cạnh Trường Quốc học Huế), nhưng hôm nay lại mặc áo dài trắng để "check in" tại Trường Quốc học Huế. Bảo Châu cho biết cả 2 ngôi trường đều rất đẹp nên Châu đến "check in" ở cả 2. Riêng tại Trường Quốc học Huế, Châu đã chụp tới 2 bộ hình và đây là bộ hình thứ 3.

Theo cô Đoàn Thị Phương Nhung, giáo viên môn địa đang trực tại trường, ngay sau khi học sinh được nghỉ tết, trường đã đón rất nhiều khách đến tham quan, trong đó có nhiều thế hệ cựu học sinh trở về để mong được lưu lại những hình ảnh đẹp. Không chỉ vậy, những học sinh THCS có mơ ước trúng tuyển vào trường, cũng được ba mẹ dẫn đến chụp hình.

Được biết Trường Quốc học Huế rộng hơn 10.000 m2, nhìn ra sông Hương thơ mộng. Trường được thành lập theo dụ ngày 17.9 năm Thành Thái thứ 8 (23.10.1896) và nghị định ngày 18.11.1896 của phủ Toàn quyền Đông Dương.

Trường Quốc học Huế là nơi nhiều nhà lãnh đạo từng theo học như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 26.3.1990, Trường Quốc học Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và ngày 31.12.2020 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.