Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tết Bính Ngọ nắng đẹp, Trường Quốc học Huế thu hút các thế hệ đến 'check in'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/02/2026 17:32 GMT+7

Huế những ngày giáp tết nắng vàng rực rỡ, thời tiết hơi se lạnh. Những tòa nhà trong Trường Quốc học Huế đỏ sẫm đặc trưng, nổi bật giữa nền trời và những tán lá xanh biếc đã thu hút hàng trăm lượt khách vào chụp ảnh mỗi ngày.

Sáng 28 tết, có mặt tại sân Trường Quốc học Huế (Trường THPT chuyên Quốc học), Đặng Ngọc Thiên Kim, sinh viên năm nhất ngành luật Trường ĐH Luật TP.HCM, căn góc máy đẹp để chụp hình cho em trai. Ở một góc khác, bà nội, ba mẹ và dì của Kim cũng đang chụp hình và trò chuyện.

Thiên Kim cho biết: "Ba em là giáo viên toán tại trường, mẹ từng là học sinh chuyên Pháp và em cũng học chuyên Pháp ở đây. Cả nhà mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp ngày cuối năm tại ngôi trường của ba, của mẹ và của em. Không gian đẹp và yên bình này gợi cho em rất nhiều cảm xúc".

Cùng xúng xính trong các bộ áo dài hồng, Thái Nhật (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) và nhóm bạn là cựu học sinh Trường Quốc học Huế, cũng nhân cơ hội về nhà ăn tết để về trường cũ chụp một bộ hình. 

"Năm nay tết muộn nên em được ở lại trường lâu hơn, ngắm trường ở mùa đẹp nhất", Nguyễn Đào Ngọc Hạnh, cựu học sinh chuyên văn của trường, bày tỏ.

Trong khi đó, Đinh Thị Bảo Châu là cựu học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (nằm bên cạnh Trường Quốc học Huế), nhưng hôm nay lại mặc áo dài trắng để "check in" tại Trường Quốc học Huế. Bảo Châu cho biết cả 2 ngôi trường đều rất đẹp nên Châu đến "check in" ở cả 2. Riêng tại Trường Quốc học Huế, Châu đã chụp tới 2 bộ hình và đây là bộ hình thứ 3.

Theo cô Đoàn Thị Phương Nhung, giáo viên môn địa đang trực tại trường, ngay sau khi học sinh được nghỉ tết, trường đã đón rất nhiều khách đến tham quan, trong đó có nhiều thế hệ cựu học sinh trở về để mong được lưu lại những hình ảnh đẹp. Không chỉ vậy, những học sinh THCS có mơ ước trúng tuyển vào trường, cũng được ba mẹ dẫn đến chụp hình.

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 1.

Thiên Kim chụp hình cho em trai đang học lớp 7, có ước mơ trở thành học sinh của Trường Quốc học Huế như mẹ và chị gái

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 2.

Canh những góc máy đẹp

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 3.

Thiên Kim bên ba mẹ và em trai. Anh Đặng Văn Hiếu (trái), ba của Thiên Kim, đang là giáo viên môn toán tại trường

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 4.

Khung cảnh thơ mộng của Trường Quốc học Huế

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 5.

Rất đông khách đến tham quan, dạo chơi và chụp hình trong những ngày nghỉ tết

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 6.

Ghế đá sân trường, nơi lưu giữ kỷ niệm của bao thế hệ học trò

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 7.

Nhóm bạn của Thái Nhật rủ nhau mặc áo dài hồng và tự chụp hình cho nhau

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 8.

Thả tim nào

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 9.

Ngọc Hạnh là nhiếp ảnh gia chính

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 10.

Bảo Châu chụp tới 3 bộ hình khác nhau ở đây

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 11.

Duyên dáng áo dài

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 12.

Bảo Châu cho biết mặc áo dài trắng đi trong Trường Quốc học Huế thấy mình giống "nàng thơ"

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 13.

Chụp bằng máy chuyên nghiệp hay "selfie" bằng điện thoại ở không gian này đều có hình đẹp

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 14.

Quốc học Huế là ngôi trường nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc đẹp mà còn vì là nơi có nhiều nhà lãnh đạo từng theo học, hiện là trường chuyên quy tụ nhiều học sinh giỏi quốc gia và quốc tế

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tết 2026 tại Trường Quốc học Huế: Điểm đến check in cho các thế hệ học sinh - Ảnh 15.

Ngôi trường thu hút nhiều thế hệ đến tham quan, "check in"

ẢNH: MỸ QUYÊN

Được biết Trường Quốc học Huế rộng hơn 10.000 m2, nhìn ra sông Hương thơ mộng. Trường được thành lập theo dụ ngày 17.9 năm Thành Thái thứ 8 (23.10.1896) và nghị định ngày 18.11.1896 của phủ Toàn quyền Đông Dương.

Trường Quốc học Huế là nơi nhiều nhà lãnh đạo từng theo học như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 26.3.1990, Trường Quốc học Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và ngày 31.12.2020 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Tin liên quan

Sinh viên quốc tế cảm nhận Tết Nguyên đán: Người Việt rất coi trọng nguồn cội

Sinh viên quốc tế cảm nhận Tết Nguyên đán: Người Việt rất coi trọng nguồn cội

'Tết Việt Nam rất ấm áp, ý nghĩa, là lễ hội của nụ cười', 'Tết Nguyên đán là những mâm cơm gia đình ấm cúng và những lời chúc đầu năm đầy yêu thương', 'Người Việt rất coi trọng nguồn cội'...

Tết 'ấm' từ nhà trường

Tết quê thời nay khác gì ngày xưa?

Khám phá thêm chủ đề

Trường Quốc học Huế về nhà ăn tết Cựu học sinh Tết Nguyên đán chụp hình tết tết bính ngọ Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận