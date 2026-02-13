Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tết quê thời nay khác gì ngày xưa?

Trần Nhân Trung
Trần Nhân Trung
13/02/2026 06:06 GMT+7

Dù cùng dạy chung một trường ở thành phố, song hầu hết giáo viên đều có một quê riêng của mình để về thăm mỗi dịp xuân về. Và cứ mỗi lần tết đến, câu hỏi thăm rôm rả của giáo viên với nhau là năm nay có về quê không, bao giờ thì về?...

Bên tách trà cuối năm, nhà giáo chúng tôi lại có dịp chuyện trò với nhau. Và câu chuyện tết quê ngày nay, ngày xưa hiện về trong ký ức...

"Ngày xưa ra chợ mua đồ/Ngày nay lấy máy a lô, có liền..."

Trong ký ức của thế hệ chúng tôi, tết quê xưa là khoảng thời gian thiêng liêng, chậm rãi, gắn kết xóm giềng. Đó là những ngày cuối năm cả nhà cùng quây quần gói bánh chưng, nồi bánh đỏ lửa suốt đêm; là tiếng chổi tre quét sân, mùi khói rơm, mùi lá dong, mùi dưa hành lan trong gió lạnh. 

Trẻ con thì háo hức chờ bộ quần áo mới, chờ được theo người lớn đi chúc tết từng nhà. Không khí tết vì thế không chỉ là lễ hội, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình và làng xóm.

Tết quê thời nay khác gì Tết quê ngày xưa? - Ảnh 1.
Tết quê thời nay khác gì Tết quê ngày xưa? - Ảnh 2.

Đường vào nhà tết miền quê ngập tràn sắc hoa và cảnh thanh bình với đồng lúa xanh mát của tết quê

ảnh: TNT

Một thầy giáo dạy toán, quê ở miền Trung, nhận xét: "Tết quê hôm nay đã đổi khác theo nhịp sống hiện đại. Trước hết là sự thay đổi về cách chuẩn bị. Nếu ngày xưa mọi thứ đều tự tay làm, từ giã gạo, gói bánh, muối dưa... thì nay nhiều gia đình chọn mua sẵn để tiết kiệm thời gian. Chợ tết vẫn đông, nhưng bên cạnh những gánh hàng truyền thống là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ đặt hàng trực tuyến phát triển khắp nơi. Nồi bánh chưng đỏ lửa thâu đêm dần hiếm, nhường chỗ cho sự nhanh gọn của đời sống công nghiệp". Vì thế mà có các câu thơ vui về tết quê ngày nay: "Ngày xưa ra chợ mua đồ/Ngày nay lấy máy a lô, có liền...".

Một nữ giáo viên dạy văn (quê ở Bình Phước, nay là Đồng Nai) khá tinh tế khi cho rằng khác biệt lớn nhất nằm ở không gian sum họp. Tết xưa gắn với đại gia đình nhiều thế hệ cùng trở về nhà tổ. Nay, do công việc và khoảng cách địa lý, không phải ai cũng có thể về quê dài ngày. Những cuộc chúc tết qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội trở nên phổ biến. Sự tiện lợi của công nghệ giúp con người gần nhau hơn về thông tin, nhưng đôi khi lại làm vơi đi cảm giác ấm áp của cái bắt tay hay bữa cơm đoàn viên dòng họ, gia đình.

Tết quê thời nay khác gì Tết quê ngày xưa? - Ảnh 3.

Tết quê với không gian thanh bình

ảnh: TNT

Cách vui tết cũng khác nhau rất nhiều. Chẳng hạn trẻ em ngày trước say mê trò chơi dân gian, đốt pháo tép, đánh chuyền, chơi ô ăn quan. Trẻ em hôm nay có thêm nhiều lựa chọn giải trí hiện đại như điện thoại, trò chơi điện tử, du lịch dịp tết. Không khí hội hè truyền thống ở một số làng quê thưa vắng hơn, mặc dù nhiều nơi đang nỗ lực khôi phục lễ hội cổ truyền để giữ gìn bản sắc.

Tết quê không mất đi mà đang chuyển mình giữa truyền thống và hiện đại

Nhiều người cho là tết quê ngày nay thay đổi nhiều quá và đó là tín hiệu không hay, không vui. Tuy vậy, nói tết quê hôm nay mai một thì chưa công bằng. Đời sống vật chất tốt hơn giúp nhiều gia đình đón tết đủ đầy, không còn nỗi lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhà cửa khang trang, đường làng sáng đèn, việc đi lại thuận tiện khiến mùa xuân thêm tươi mới. Quan trọng hơn, những giá trị cốt lõi như tưởng nhớ tổ tiên, mong cầu bình an, sum vầy gia đình vẫn được gìn giữ trong tâm thức người Việt ở quê.

Tết quê thời nay khác gì Tết quê ngày xưa? - Ảnh 4.

Tết quê là dịp để bạn học thời thơ ấu có dịp sum họp

ảnh: TNT

Tết quê vì thế không mất đi, mà đang chuyển mình giữa truyền thống và hiện đại. Điều cần thiết không phải là nuối tiếc quá khứ mà là biết giữ lại tinh thần đoàn tụ, lòng hiếu kính và tình làng nghĩa xóm trong hình thức mới của đời sống hôm nay. Khi con người còn hướng về gia đình và cội nguồn thì dù tết có đổi thay thế nào, tết quê vẫn luôn ấm áp và bền lâu.


Tin liên quan

Giữ tết truyền thống từ nhà trường

Giữ tết truyền thống từ nhà trường

Trong nhịp sống đô thị hối hả, phụ huynh, giáo viên và học sinh đã rất lâu không biết được hương vị của những ngày giáp tết và tết truyền thống. Và trường học đã giữ tết truyền thống bằng những ngày hội gói bánh chưng, sên mứt, làm kẹo...

Khám phá thêm chủ đề

tết quê tết xưa tết nay Tết Nguyên đán Tết nguyên đán 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận