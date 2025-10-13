Lời dọa bất khả thi của Tổng thống Trump

Tây Ban Nha còn thuộc diện thành viên cuối cùng đáp ứng quyết định chung trước đó của NATO ở mức 2% GDP. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thậm chí công khai cho rằng mức 2% là đủ, còn mức độ 5% không hợp lý và phản tác dụng. Tây Ban Nha phản kháng, trong khi tất cả thành viên NATO khác đều đã thống nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: reuters

Tổng thống Trump có thể áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với Tây Ban Nha vì đó là chuyện quan hệ song phương. Tuy nhiên, chuyện dọa "đuổi" Tây Ban Nha ra khỏi NATO lại hoàn toàn khác. Lời đe dọa này hoàn toàn không khả thi cả trong lý thuyết lẫn trên thực tế đối với NATO mà chỉ phản ánh thực trạng tâm lý của nhà lãnh đạo Mỹ trong quan hệ với Tây Ban Nha và thủ tướng nước này, vì 3 lý do.

Thứ nhất, trong Hiệp ước NATO không có quy định về khai trừ thành viên trái với ý muốn của thành viên này. Ngay cả quy định về tạm ngừng tư cách thành viên cũng không có. Thứ hai, trong Hiệp ước NATO không có quy định về trừng phạt thành viên không tuân thủ nghiêm chỉnh và thực thi đầy đủ mọi quyết định chung của liên minh. Thứ ba, Mỹ là thành viên quan trọng của NATO nhưng không phải là thành viên có quyền quyết định cao nhất. Mọi quyết định của NATO cần sự đồng thuận giữa tất cả các thành viên. Cho nên Tổng thống Trump dọa vậy chỉ nhằm gây áp lực chính trị đối với Tây Ban Nha mà thôi.