Lợi dụng khám bệnh miễn phí, lừa bán thực phẩm chức năng giá cao cho 1.000 người

Ngày 16.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (37 tuổi, ngụ P.Thanh Liệt, Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Bị can Phùng Thị Thu Hiền ẢNH: C.A

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, bị can Phùng Thị Thu Hiền là người cầm đầu nhóm lợi dụng danh nghĩa khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân đồng bào thiểu số vùng cao Nghệ An để bán thực phẩm chức năng giá cao.

Từ đầu năm 2025, bị can Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời. Hiền soạn thảo "Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm", trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm và đề nghị UBND các xã xác nhận vào bản kế hoạch.

Được xã xác nhận, Hiền cùng các đồng phạm giả danh đoàn công tác y tế của trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tổ chức, nhóm này thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp... sau đó đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và "chẩn đoán" hàng loạt người dân bị mắc bệnh.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền ẢNH: K.HOAN

Tiếp đó, nhóm này giới thiệu "thuốc đặc trị" (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp...

Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu "chương trình khuyến mãi giảm 50%", song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các thành viên nhóm rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường về, Hiền và các thành viên nhóm bị công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân, làm rõ việc gần 1.000 bị hại tại xã miền núi Nghệ An bị Hiền lừa gạt và phát thông báo tìm kiếm thêm bị hại để điều tra, xử lý.