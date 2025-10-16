Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Lợi dụng khám bệnh miễn phí, lừa bán thực phẩm chức năng giá cao cho 1.000 người

Khánh Hoan
Khánh Hoan
16/10/2025 19:45 GMT+7

Lợi dụng việc khám bệnh miễn phí cho người dân vùng cao, Phùng Thị Thu Hiền (ngụ Hà Nội) đã lừa bán thực phẩm chức năng giá cao cho gần 1.000 người.

Ngày 16.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (37 tuổi, ngụ P.Thanh Liệt, Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Khởi tố một phụ nữ lừa bán thực phẩm chức năng giá cao cho người nghèo - Ảnh 1.

Bị can Phùng Thị Thu Hiền

ẢNH: C.A

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, bị can Phùng Thị Thu Hiền là người cầm đầu nhóm lợi dụng danh nghĩa khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân đồng bào thiểu số vùng cao Nghệ An để bán thực phẩm chức năng giá cao.

Từ đầu năm 2025, bị can Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời. Hiền soạn thảo "Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm", trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm và đề nghị UBND các xã xác nhận vào bản kế hoạch.

Được xã xác nhận, Hiền cùng các đồng phạm giả danh đoàn công tác y tế của trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tổ chức, nhóm này thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp... sau đó đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và "chẩn đoán" hàng loạt người dân bị mắc bệnh.

Khởi tố một phụ nữ lừa bán thực phẩm chức năng giá cao cho người nghèo - Ảnh 2.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền

ẢNH: K.HOAN

Tiếp đó, nhóm này giới thiệu "thuốc đặc trị" (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... 

Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu "chương trình khuyến mãi giảm 50%", song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các thành viên nhóm rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường về, Hiền và các thành viên nhóm bị công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân, làm rõ việc gần 1.000 bị hại tại xã miền núi Nghệ An bị Hiền lừa gạt và phát thông báo tìm kiếm thêm bị hại để điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu bất chính hơn 2,2 tỉ đồng

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu bất chính hơn 2,2 tỉ đồng

Công an TP.Đà Nẵng xác định Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Thực phẩm chức năng lừa dối khách hàng Phùng Thị Thu Hiền Nghệ An Xã miền núi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận