Lợi ích bất ngờ của trò chơi điện tử

Theo Decrypt, nghiên cứu đã phân tích dữ liệu não bộ của 1.400 người tham gia vào các hoạt động sáng tạo như khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật và chơi trò chơi điện tử (game) chiến lược.

Các tựa game bắn súng yêu cầu người chơi đưa ra quyết định nhanh chóng ẢNH: K. VĂN

Phát hiện nổi bật trong nghiên cứu là những người chơi game và nghệ thuật có kinh nghiệm có bộ não trẻ hơn từ 4 đến 7 năm so với những người không tham gia các hoạt động này. Đặc biệt, những người mới bắt đầu chơi game cũng có thể nhận được lợi ích về nhận thức chỉ sau vài tuần học chơi các game chiến lược.

Độ phức tạp của trò chơi quyết định lợi ích cho não bộ

Để đánh giá hiệu suất não bộ liên quan đến game, nghiên cứu đã mời những người không chơi game tham gia vào việc học cách chơi StarCraft II, một game chiến lược yêu cầu tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần, những người tham gia đã chơi tổng cộng 30 giờ. Kết quả cho thấy quá trình lão hóa não chậm lại và khả năng nhận thức của não bộ tăng lên.

Tuy nhiên, không phải tất cả game đều mang lại lợi ích tương tự. Nhóm người chơi StarCraft II cho thấy sự cải thiện nhận thức đáng kể hơn so với nhóm chơi Hearthstone, một game thẻ bài theo lượt. Điều đó cho thấy độ phức tạp của game và các game vận động theo thời gian thực là những lựa chọn tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa não.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các game hành động, như các tựa game bắn súng, mang lại nhiều lợi ích về nhận thức hơn nữa, nhờ vào việc yêu cầu người chơi đưa ra quyết định nhanh chóng.

Aaron Seitz, Giáo sư tâm lý học và Giám đốc Trung tâm trò chơi trí não vì sức khỏe tinh thần tại Đại học Northeastern (Mỹ), nhấn mạnh rằng việc chơi game trong thời gian dài không nhất thiết là tốt cho sức khỏe não bộ. Ông khuyên nên thực hiện các buổi chơi có thời lượng từ 30 đến 60 phút và thử nghiệm với nhiều loại game khác nhau để kích thích trí não.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng mặc dù có những cải thiện về nhận thức, game không thể thay thế những lợi ích về sức khỏe tinh thần mà tập thể dục mang lại, như giảm lo âu và trầm cảm.