Lợi ích bất ngờ từ điện mặt trời tại một ngôi làng Trung Quốc

Theo báo cáo từ BGR, tại một số vùng nông thôn hẻo lánh ở Trung Quốc, người dân vẫn phải tự tay chăm sóc bếp lò để giữ ấm trong mùa đông, do thiếu cơ sở hạ tầng kiểm soát nhiệt độ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của điện mặt trời đã mang lại những lợi ích bất ngờ cho họ.

Ngày càng nhiều minh chứng cho thấy lợi ích mà điện mặt trời mang lại ẢNH: REUTERS

Kể từ năm 2019, công ty cung cấp điện lực huyện Lâm Tây thuộc Tổng công ty Điện lực Quốc gia Trung Quốc đã triển khai dự án năng lượng mặt trời tại Fukang New Village. Đây là một cộng đồng nông thôn nhỏ nằm tại huyện Lâm Tây, thành phố Xích Phong, thuộc khu tự trị Nội Mông, nơi có hơn 200 cư dân, chủ yếu là người cao tuổi.

Dự án đã lắp đặt tấm pin mặt trời trên toàn bộ mái nhà, cùng hệ thống lưu trữ và tái tuần hoàn năng lượng. Nhờ đó, người dân không còn phải đốt lửa suốt đêm để giữ ấm, dẫn đến nhiều cải thiện về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Lợi ích kép từ điện mặt trời

Theo các nhà nghiên cứu, việc người dân phải nhóm lửa liên tục trước đây đã gây ra nhiều vấn đề về hô hấp, như hen suyễn, do khói bụi. Giờ đây, với hệ thống điều hòa không khí mới, người dân có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, việc giảm thiểu khói và muội than trong nhà không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp môi trường sống trở nên sạch sẽ hơn. Người dân không còn phải lo lắng về việc dọn dẹp bụi bẩn và có nhiều không gian an toàn hơn để sinh hoạt.

Không dừng lại ở đó, điện mặt trời cũng giúp người dân tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Họ không còn phải chi tiêu nhiều cho nhiên liệu sưởi ấm, từ đó có thêm ngân sách cho thực phẩm và thuốc men, gián tiếp giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Dự án năng lượng mặt trời tại Fukang New Village được xem là một minh chứng rõ ràng cho thấy điện mặt trời có thể thay đổi cuộc sống của những cộng đồng kém phát triển, đặc biệt là vấn đề sức khỏe.