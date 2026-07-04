Vì sao Trung Quốc bất lực nhìn điện mặt trời trở thành rác thải?

Trung Quốc đã xây dựng được một cơ sở hạ tầng điện gió và điện mặt trời ấn tượng nhằm cải thiện an ninh năng lượng và làm sạch môi trường. Dẫu vậy, quốc gia này lại đang rơi vào tình trạng lãng phí một lượng lớn năng lượng xanh tái tạo do sự kém hiệu quả của hệ thống quản lý hiện tại. Thực trạng trớ trêu này thúc đẩy việc gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống như than và khí đốt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Trung Quốc thừa điện mặt trời đến mức phải... vứt bỏ

Chính việc quay lại phụ thuộc vào than và khí đốt đã kéo theo lượng phát thải carbon (CO2) tăng vọt 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2026. Đây là một bước lùi đáng kể vì lượng khí thải của Trung Quốc trước đó đã duy trì ở mức ổn định hoặc giảm liên tục trong suốt 21 tháng. Vấn đề nghiêm trọng này không hề xuất phát từ việc thiếu hụt các dự án năng lượng tái tạo, bởi nước này đã đầu tư rất lớn vào các tuabin gió ngoài khơi lẫn các trang trại điện mặt trời khổng lồ trên sa mạc.

Một hệ thống điện mặt trời của Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Dù công suất điện gió tăng 23% và điện mặt trời tăng 33%, sản lượng điện sạch thực tế tạo ra lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng do hệ số công suất sụt giảm. Hệ thống quản lý lẽ ra đã có thể sản xuất thêm khoảng 170 TWh năng lượng sạch trong quý nếu tình trạng cắt giảm sản lượng không trở nên tồi tệ. Lượng năng lượng dư thừa bị bỏ phí này hoàn toàn có thể vượt qua và đáp ứng dễ dàng mức tăng vọt 120 TWh của nhu cầu tiêu thụ toàn quốc.

Tuy nhiên, các hạn ngạch từ những hợp đồng ký kết cũ với nhà sản xuất điện than đã bắt buộc hệ thống phải tiếp tục đốt than để phát điện. Điều này làm thu hẹp nghiêm trọng không gian phát triển và tiềm năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bằng các nguồn năng lượng sạch. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn cứng nhắc trong việc giao thương điện giữa các vùng miền cũng ngăn cản việc điều phối lượng điện dư thừa đến các khu vực đang bị thiếu hụt.

Nghịch lý này đã đẩy Trung Quốc vào một vị thế vô cùng vụng về và gặp nhiều thách thức trong chiến lược năng lượng. Quốc gia này vừa tiếp tục bổ sung dòng công suất tái tạo khổng lồ, lại vừa phải đốt nhiều than và khí đốt hơn mức cần thiết vì hệ thống quá thiếu linh hoạt. Hệ quả là lượng phát thải carbon riêng của ngành điện đã tăng tới 4% trong quý, trong khi con số này lẽ ra đã có thể đi ngang nếu không có lượng điện sạch bị lãng phí.