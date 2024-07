Lợi ích giúp hạ huyết áp bất ngờ của me

Me thường được dùng như một thành phần giúp làm tăng hương vị cho món ăn. Ngoài ra, một số người thích ăn me chín vì vị chua ngọt đặc trưng của chúng, theo chuyên sức khỏe Medical News Today (Anh).

Me chứa các dưỡng chất có thể giúp kiểm soát huyết áp cao PEXELS

Thịt me không chỉ chứa magiê, kali, sắt, canxi, đồng, phốt pho mà còn có các loại vitamin quan trọng khác như vitamin B1, B2 và B3. Thậm chí, trong me còn có một lượng nhỏ vitamin C, vitamin K, folate và selen.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients đã chứng minh đặc tính chống huyết áp cao của me. Loại me chua có hiệu quả giảm huyết áp tốt hơn me ngọt.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Preventative Medicine phát hiện me có thể giúp giảm huyết áp tâm trương ở những người tham gia nghiên cứu. Huyết áp tâm trương là áp lực tác động lên thành động mạch khi tim đập.

Ngoài ra, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine phát hiện hàm lượng chất chống ô xy hóa polyphenol và flavonoid dồi dào trong me có thể giúp giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL. Các chất chống ô xy hóa này cũng làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Có rất nhiều cách để đưa me vào chế độ ăn hằng ngày. Cách đơn giản nhất là ăn me như một loại trái cây tươi thông thường. Nếu bạn không chịu được vị chua của me thì có thể dùng me như một loại gia vị hay thành phần nấu ăn. Me được bày bán rất nhiều dưới dạng bột, cô đặc hay dạng nước.

Các chuyên gia cho biết me là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Do đó, xét về tổng thể, đây là món ăn lành mạnh và mọi người cần ăn ở mức độ vừa phải. Cũng như mọi loại thực phẩm tốt khác, dù là món lành mạnh nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây tác động xấu đến sức khỏe. Dù dùng me ở dạng nào thì lượng tối đa mỗi lần chỉ nên là nửa chén.

Ngoài me thì một số loại trái cây khác như chuối, cam, dưa hấu, kiwi, lựu, nho hay đu đủ cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Ngoài chế độ ăn lành mạnh, người bị huyết áp cao cũng cần duy trì cân nặng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, giảm ăn muối, bỏ thuốc lá và uống thuốc nếu có chỉ định của bác sĩ, theo Medical News Today.