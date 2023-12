Lợi ích sức khỏe không ngờ khi ăn dưa leo vào buổi tối

Dưa leo nổi tiếng với hàm lượng nước cao. Ngoài ra, loại thực vật này còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Trong 100 gram dưa leo có khoảng 0,83 gram tinh bột, 12 mg vitamin C, 13 mg magiê, 16 mg canxi, 26 mg phốt pho cùng nhiều dưỡng chất khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn dưa leo vào buổi tối có thể giúp dễ ngủ hơn nhờ dưa leo có hàm lượng melatonin SHUTTERSTOCK

Magiê có lợi ích là hỗ trợ giấc ngủ. Do đó, ăn dưa leo vào buổi tối có thể giúp ngủ ngon hơn. Cụ thể, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Research in Medical Sciences cho thấy bổ sung magiê giúp dễ ngủ hơn, thời lượng ngủ cũng dài hơn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng magiê hoạt động như một chất điều hòa hệ thần kinh, giúp chúng ta dễ thư giãn hơn. Ngoài magiê, dưa leo còn chứa melatonin. Một số bằng chứng khoa học cho thấy bổ sung melatonin có tác dụng điều hòa nhịp sinh học tự nhiên trong cơ thể, nhờ đó giúp giảm tình trạng khó ngủ đầu hôm.

Ngoài ra, với những người có uống rượu bia vào buổi tối thì ăn dưa chuột trước khi ngủ có thể giúp bạn giảm cảm giác nôn nao khó chịu vào buổi sáng. Lợi ích này là do dưa leo cung cấp lượng vitamin B và chất điện giải đã mất sau khi uống rượu bia.

Nước và khoáng chất trong dưa leo góp phần duy trì sự cân bằng điện giải và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nhờ vậy, cơn đau đầu sẽ giảm đi nhiều khi họ thức dậy vào sáng hôm sau. Hơn nữa, một trong những loại vitamin B có trong dưa leo là thiamine, vốn có tác dụng tăng cường chất lượng giấc ngủ.

Dưa leo dù mang nhiều lợi ích như thế nhưng vào thời điểm gần giờ đi ngủ, mọi người không nên ăn quá nhiều dưa leo. Dưa leo có rất nhiều nước, một trái dưa leo trung bình 300 gram sẽ có gần 290 gram nước.

Ăn quá nhiều dưa leo cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nạp nhiều nước vào cơ thể. Hệ quả là kích thích đi tiểu. Việc này nếu diễn ra đầu hôm thì sẽ gây khó ngủ.

Do đó, nếu đã gần giờ đi ngủ thì mọi người chỉ nên ăn vài lát dưa leo là đủ. Cách này có thể để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của dưa leo và tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, theo Healthline.