Lời kể của hướng dẫn viên trong vụ TNGT khiến 4 du khách tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) khiến 4 du khách Trung Quốc tử vong cùng nhiều người khác bị thương, sáng nay 19.7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê THẾ QUANG

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, chiều và tối 18.7, bệnh viện tiếp nhận 18 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 16 người Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt Nam.

Đến nay, tình trạng các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, chỉ còn 1 bệnh nhân bị đa chấn thương đã được các bác sĩ mổ cấp cứu.

Gửi lời thăm hỏi và động viên tới các nạn nhân đang điều trị, ông Khuất Việt Hùng cho biết phía Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa sẽ làm tất cả các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn, để dịu bớt phần nào nỗi đau đối với các nạn nhân và gia đình các nạn nhân.

Vừa nói hành khách thắt dây an toàn, cúi đầu xuống thì xảy ra tai nạn

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Hoàng (hướng dẫn viên du lịch, trú H.Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, thời điểm trước lúc xảy ra tai nạn, anh thấy xe lao với tốc độ rất nhanh, lúc này tài xế cũng hoảng loạn. Lúc này, anh Hoàng liền quay xuống nói với tất cả khách trên xe đeo dây an toàn và cúi đầu xuống, vừa nói xong thì xe lật nhào, sau đó anh bị bất tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Hoàng đang điều trị tại bệnh viện THẾ QUANG

Một lát sau, anh Hoàng tỉnh lại, thấy trên xe nhiều người đang nằm ngả nghiêng, lộn xộn, lúc đó anh mới cố gắng ra khỏi cửa xe và kéo thêm được một người khác ra theo.

Theo anh Hoàng, đoàn khách Trung Quốc xuất phát từ TP.Thượng Hải đến TP.HCM, sau đó di chuyển lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để tham quan, nghỉ dưỡng. Sau khi ở TP.Đà Lạt 1 ngày, đoàn tiếp tục di chuyển xuống TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để tham quan thì gặp nạn tại đèo Khánh Lê.

"Thời tiết lúc đó cũng bình thường, cũng may mà xe không bị rơi xuống vực vì đoạn đường đó một bên là vách đá còn một bên là vực sâu. Đoàn chúng tôi dự định sẽ di chuyển thêm 1 km nữa thì sẽ cho khách xuống nghỉ ngơi, ai ngờ lại xảy ra sự việc trên", anh Hoàng nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 18.7, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê khiến 4 du khách Trung Quốc tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 18.7 trên QL27C, đoạn qua xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Xe khách gặp nạn mang BS 29B - 405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, trú Q.1, TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt đi TP.Nha Trang. Trên xe chở tổng cộng 24 người, trong đó có 21 khách Trung Quốc, 2 hướng dẫn viên và tài xế người Việt. Vụ tai nạn khiến 4 hành khách người Trung Quốc tử vong.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng, do xe bị mất thắng khi đang xuống dốc. Qua kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, còn giá trị.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau vụ tai nạn nói trên, chiều 18.7, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo về khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ TNGT tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Trưởng ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc trong quá trình xử lý các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10 ngày 19.4.2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê khiến 4 du khách tử vong CÔNG AN CUNG CẤP

Tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước trong vụ TNGT, phục vụ công tác phòng ngừa TNGT tương tự trong thời gian tới.