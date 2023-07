Vụ lật xe khách, 4 người Trung Quốc tử vong: Xe sắp hết hạn kiểm định

Liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 du khách Trung Quốc tử vong tại Khánh Hòa chiều 18.7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 9 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện, 6 người khác đang được chăm sóc tại bệnh viện để phục hồi sức khỏe tinh thần.

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi người bị thương UBATGT

Trong chiều qua 19.7, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã vào Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân bị thương và làm việc với các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Báo cáo cho biết, theo lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng (sinh năm 1965, trú tại TP.HCM) do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9.3.2028. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27.7.

Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14 giờ 47 là 45 km/giờ (đoạn đường cho phép tốc độ 50 km/giờ). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tối qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ: Công an, Ngoại giao, GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc trong quá trình xử lý các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý Nhà nước, phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Hiện trường vụ lật xe tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) CACC

Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến QL27C, chú trọng bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn trên các đoạn đèo dốc.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Khánh Hòa, lúc 15 giờ 20 ngày 18.7, tại Km 56+200 QL27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách mang biển kiểm soát 29B-405.83 chở trên xe 20 khách người Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt Nam, lưu thông theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang bị lật. Vụ việc đã làm 4 người tử vong và 9 người bị thương.