Lời kể phút sinh tử của thuyền viên vụ chìm tàu: 'Sóng đánh mạnh, sợ gãy xương sống..."
Video Thời sự

Lời kể phút sinh tử của thuyền viên vụ chìm tàu: 'Sóng đánh mạnh, sợ gãy xương sống..."

Bá Cường - Nguyễn Phúc
28/09/2025 16:24 GMT+7

Sau thời gian cố gắng bám trụ vào phao số 0 hơn 4 giờ đồng hồ, ngư dân Nguyễn Văn Trường đã may mắn thoát nạn, được đưa vào bờ thành công.

Chiều 28.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công thuyền viên thứ 9 gặp nạn trên biển khi đang đưa tàu cá về neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường kể lại phút sinh tử khi tàu gặp nạn giữa biển động - Ảnh 1.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ an toàn sau hơn 4 giờ đồng hồ ôm phao số 0 chống chọi với sóng to, gió lớn giữa biển

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thời khắc sinh tử của thuyền viên bám phao số 0 nhiều giờ vụ tàu cá gặp nạn

Theo đó, thuyền viên thứ 9 được đưa vào bờ là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang), anh Trường là người đi trên tàu cá gặp nạn có 3 thuyền viên, 2 thuyền viên khác trên tàu hiện mất tích. Anh Trường sau khi rơi xuống biển đã may mắn bám vào được phao số 0 và đu bám tại đó từ thời điểm gặp nạn cho đến khi được ứng cứu.

"Sóng đánh tôi ngã nhào ra khỏi phao cứu hộ, tôi chìm xuống biển nghĩ là không qua được rồi lại bị sóng đánh nổi lên, sau đó tôi dùng hết sức lực cố gắng bơi vào, và được cứu", anh Trường kể lại.

