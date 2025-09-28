Lời kể phút sinh tử của thuyền viên vụ chìm tàu: 'Sóng đánh mạnh, sợ gãy xương sống..."

Chiều 28.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công thuyền viên thứ 9 gặp nạn trên biển khi đang đưa tàu cá về neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ an toàn sau hơn 4 giờ đồng hồ ôm phao số 0 chống chọi với sóng to, gió lớn giữa biển ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo đó, thuyền viên thứ 9 được đưa vào bờ là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang), anh Trường là người đi trên tàu cá gặp nạn có 3 thuyền viên, 2 thuyền viên khác trên tàu hiện mất tích. Anh Trường sau khi rơi xuống biển đã may mắn bám vào được phao số 0 và đu bám tại đó từ thời điểm gặp nạn cho đến khi được ứng cứu.

"Sóng đánh tôi ngã nhào ra khỏi phao cứu hộ, tôi chìm xuống biển nghĩ là không qua được rồi lại bị sóng đánh nổi lên, sau đó tôi dùng hết sức lực cố gắng bơi vào, và được cứu", anh Trường kể lại.