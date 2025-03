Tối 25.3.2025, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng CSGT vừa lập biên bản người cha để con gái lái ô tô.

Lời khai bất ngờ của người cha để con gái 6 tuổi lái ô tô chạy 60 km/h

Trước đó, nhận thấy mức độ nguy hiểm của vụ việc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường bộ, đường sắt phối hợp với Đội 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh danh tính người trong video được lan truyền.

Đến ngày 25.3, lực lượng chức năng xác định người đàn ông ngồi ghế phụ chính là người đàn ông 31 tuổi (trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), là cha ruột của bé gái trong đoạn clip. Ngay sau đó, anh này được mời lên làm việc.

Đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái cầm lái ô tô chạy trên đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, anh này thừa nhận hành vi của mình, khai rằng do đi làm xa lâu ngày nên rất nhớ con. Khi lái xe, anh để con gái ngồi cùng trên ghế lái để ôm mình. Bé nghịch ngợm, đặt tay lên vô lăng, nhưng anh không ngăn cản mà để mặc con lái xe. Khi bị hỏi về mức độ nguy hiểm, anh này thừa nhận hành động của mình là sai trái, có thể gây tai nạn, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Sau khi lấy lời khai, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt người đàn ông về hành vi "để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông", theo quy định tại điểm i, khoản 14, điều 32, Nghị định 168. Với lỗi này, người này sẽ bị phạt từ 28 - 30 triệu đồng.