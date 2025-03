Hậu 'Pháo' khai cựu Bí thư Vĩnh Phúc giơ ngón trỏ gợi ý 1 triệu USD

Trong kết luận điều tra, C03 đề nghị truy tố 17 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 5 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 1 bị can bị đề nghị tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

9 bị can về tội nhận hối lộ, gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.