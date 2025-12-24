Lời khai của bị can giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm

Bàng hoàng chứng kiến người chết 5 năm bỗng… trở về

Hơn 1 tuần qua, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, P.Quang Trung (Thanh Hóa), chưa hết bàng hoàng bởi có lẽ bà là người đầu tiên ở khu phố nhận được thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa - người giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm) vẫn còn sống.

Giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Thị Thu ẢNH: PHÚC NGƯ

"Tôi không tin, không thể tin được Thu còn sống. Khi nó chết, tôi và người dân khu phố trực tiếp đến thắp hương, đưa tiễn, chôn cất thì làm sao có chuyện sống dậy trở về được. Thế mà giờ nó quay về, tôi không thể tin có chuyện đó được, chắc chỉ có trên phim chứ ở đời làm gì có", bà Hải kể.

Theo bà Hải, chiều 16.12, bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ của Thu) gọi điện cho bà, nói là con gái của bà ấy là Thu vẫn chưa chết và sắp từ Hà Nội về gặp bà Hải.

"Lúc đó, tôi không tin được, cứ nghĩ bà ấy nói đùa. Một lúc sau, Thu gọi điện và nhắn tin hẹn về gặp tôi. Đến lúc này tôi vẫn không thể tin, cho đến ngày hôm sau, hai mẹ con bà ấy về thật khiến ai cũng bàng hoàng", bà Hải nói.

Bà Hải cho biết thêm, chiều 17.12, khi Thu về và đến nhà văn hóa phố, bà Hải còn mời cả ban lễ tang mà 5 năm trước tổ chức lễ tang cho Thu đến để chứng kiến. Nhiều người dân hay tin cũng kéo nhau đến rất đông, sau đó UBND P.Quang Trung phải yêu cầu mẹ con bà Thập đến trụ sở UBND phường để làm việc chứ không làm việc ở nhà văn hóa phố, một phần cũng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình huống xấu xảy ra.

Sau đó, sự thật về vụ giả chết của Nguyễn Thị Thu được Công an P.Quang Trung và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Lời khai của Nguyễn Thị Thu

Khi trở về địa phương, Nguyễn Thị Thu có nhu cầu muốn xóa khai tử của bản thân để làm các thủ tục, giấy tờ tùy thân.

Các bị can Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Thu khai nhận: "Khi đó (năm 2020 - PV) tôi bị bệnh và đi mổ ở Hà Nội về, lúc đó kinh tế cũng khó khăn. Tôi có nói với mẹ bây giờ con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con bị vấn đề gì thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà lấy.

Lúc đầu tôi định là chết thật, nhưng sau đó tôi nghĩ bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ cái gì hết, nên tôi mới nảy sinh ra ý định chết giả để lấy số tiền đấy, sau này báo hiếu cho mẹ mình. Mẹ cũng có số tiền đấy để phụng dưỡng.

Sau khi giả chết tôi sẽ đi nơi thật xa, kể cả không đi nơi xa, nơi gần thì tôi cũng không liên lạc lại với gia đình. Tóm lại tôi giống như một đứa thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cuộc sống của tôi. Và tôi đi ra ngoài để nhận một gia đình khác để làm con cháu của họ, tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà, đến gia đình hết. Ai hỏi tôi tôi cũng nói là trẻ mồ côi chứ tôi không có gia đình", Nguyễn Thị Thu khai tại cơ quan công an.

Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu được dựng lên tại nghĩa trang quê nhà ẢNH: PHÚC

Thượng úy Trương Thế Cân, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án), cho biết khoảng thời gian 2017 - 2018, Nguyễn Thị Thu có mua 4 gói bảo hiểm. Đến năm 2020, sau nhiều lần bị bệnh, Thu có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không thanh toán được theo danh mục mua bảo hiểm.

"Thu đã bàn bạc với mẹ của mình là bà Trần Thị Thập về cách thức giả chết. Đầu tiên định cắn dây điện nhưng do không nằm trong danh mục được chi trả bảo hiểm, nên Thu bàn với mẹ sẽ giả chết bằng cách đột tử. Và đã thực hiện hành vi của mình bằng cách giả ngã tại nhà tắm, sau đó uống thuốc ngủ để qua mắt bà con hàng xóm.

Một mình Thu với mẹ Thu thì không thực hiện được nên Thu có thống nhất, bàn bạc với một bà thầy cúng người xã Hà Bình (H.Hà Trung cũ; nay là xã Hoạt Giang, Thanh Hóa)" thượng úy Cân cho hay.