Lời khai của bị can sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau

Ngày 19.2, tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Minh Hên (70 tuổi, ở ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Minh Hên chung sống như vợ chồng với bà H.T.L (64 tuổi, ở ấp Mỹ Tân, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) từ tháng 4.2025 nhưng thường xuyên về nhà riêng tại Cần Thơ. Vào cuối tháng 1, Hên đến nhà bà L., khi đó con gái bà L. là N.T.L (46 tuổi) cũng có mặt. Tại đây, giữa Hên với 2 mẹ con bà L. xảy ra cự cãi liên quan chuyện tiền bạc.

Bị can Cao Minh Hên thời điểm bị bắt ở đặc khu Phú Quốc ẢNH: CACC

Theo lời khai của bị can Hên, khi vào phòng ngủ với "vợ hờ", bà H.T.L tiếp tục trách móc: "Không có tiền thì chia tay đi, mày biến đi". Bực tức, Hên xuống bếp lấy cây dao yếm mang vào phòng và chém bà H.T.L nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân nằm bất động.

Nghe tiếng kêu, N.T.L chạy đến thì cũng bị Hên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và ngã gục tại chỗ. Sau đó, Hên tìm lấy tài sản của bà H.T.L, rời khỏi hiện trường, ném bỏ con dao rồi mang tài sản về cất giấu.

Sau đó, Hên đến Rạch Giá mua vé tàu đến đặc khu Phú Quốc và bị bắt khi đang lẩn trốn tại đây.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 24.1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L có 2 thi thể, gồm bà L. ở phía nhà trước và con gái của bà là N.T.L ở phía nhà sau. Trên thi thể 2 người có nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với Cao Minh Hên khoảng 6 tháng nay. Trong quá trình sinh sống, giữa hai người thường xuyên phát sinh cự cãi, mâu thuẫn và ghen tuông. Hên bị bắt khi đang lẩn trốn ở Phú Quốc