Ngày 26.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Trí Tài (26 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra, làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ". Tài là người lái xe máy bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. CSGT bám vào yên xe của Tài trên đường bỏ chạy để khống chế người này.

Lời khai của nam thanh niên bỏ chạy khi CSGT bám vào yên xe

Trước đó, ngày 22.5, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM bố trí tổ công tác gồm 3 CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu thuộc xã Tân Kiên, H.Bình Chánh.

Đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm, tổ công tác phát hiện Tài chạy xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, có biểu hiện nghi vấn nên một cán bộ trong tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu Tài đưa xe vào chốt để kiểm tra.

Dương Trí Tài tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi gần vào đến lề đường, Tài tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay An Lạc. Lúc này, dù CSGT đã giữ lại nhưng Tài tiếp tục không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Thấy hành vi của Tài có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT đã bám vào yên sau xe và sau khoảng 100 m thì khống chế được Tài.

Tổ công tác đã đưa Tài cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội, cho biết do không có giấy phép lái xe nên khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra đã không chấp hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ CSGT TP.HCM bị xe máy kéo trên đường: Người vi phạm khai gì?

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 11 giây, một CSGT đang bám vào yên xe máy của một người đi trên đường, chiếc xe lao ra tới sát dải phân cách. Vài giây sau, chiếc xe loạng choạng, nhưng không dừng lại.

CSGT tiếp tục bám vào yên xe, sau đó ngồi lên được yên xe, dùng tay kẹp cổ, yêu cầu người lái xe máy tấp xe vào lề.

Sự việc được một người ngồi sau xe máy khác lưu thông cùng chiều quay lại. Sau 30 phút clip được đăng tải đã nhận cả ngàn ý kiến. Nhiều người bình luận cho rằng, nhìn quá nguy hiểm, may mắn là không té xe.

Một số người cho rằng, dù chưa biết sự tình thế nào, nhưng hành vi của người đi xe máy như vậy có thể bị truy tố. Một số khác đánh giá cao khả năng khống chế của CSGT.