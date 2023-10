Tuy nhiên, ít nhất kế hoạch "xuất gia để làm lại từ đầu" của nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn sẽ phải hoãn lại một thời gian khá lâu, vì trước mắt, nghi phạm sẽ phải đối mặt với pháp luật vì hành vi bắt cóc bé gái 3 tuổi rồi đòi 2 tỉ tiền chuộc.



Lời khai nghi phạm bắt cóc bé gái, đòi 2 tỉ: ‘Em tính xuất gia làm lại từ đầu’

"Túng thiếu", "bước đường cùng"...

"Túng thiếu", "bước đường cùng"… có lẽ luôn là thứ lý lẽ để những nghi phạm mang ra để lý giải cho nguyên nhân hành vi phạm pháp của mình. Khi làm việc với công an để lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cũng mang những lý do đó ra để giải thích.

Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc một bé gái 3 tuổi tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) vào khoảng 15 giờ ngày 2.10.2023.

Đáng chú ý, cháu bé 3 tuổi này lại là con của người bạn thân của chính nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn.

Gia đình đã đón được bé gái bị bắt cóc Công an cung cấp

Theo thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận yêu cầu phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Long An, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, triển khai lực lượng điều tra, giải cứu cháu bé với yêu cầu và mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho cháu bé.

21 giờ 20 phút ngày 2.10.2023, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn ngay trên một xe khách trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và đấu tranh tại chỗ với nghi phạm.

Xem nhanh 20h: Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ bắt cóc bé gái đòi 2 tỉ tiền chuộc

"Em tính xuất gia, làm lại từ đầu"

Theo lời khai ban đầu, sau khi bắt cóc bé gái, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn chở nạn nhân bằng ô tô về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) rồi tiếp tục đi về hướng TP.HCM. Sau đó, nghi phạm dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu.

Sau khi nhận được 1 tỉ đồng từ gia đình cháu bé, nghi phạm gửi cháu cho nhân viên của một khách sạn ở thành phố Thủ Đức (TP.HCM) nhờ trông giữ rồi bắt xe khách định trốn lên Đà Lạt.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng Công an cung cấp

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn khai nhận: "Em vào khách sạn đó là vì em tính đi ra tới Bến xe Miền Đông để mua vé đi lên Đà Lạt luôn. Lúc mà đi em nói là "có người nhà bị tai nạn nên em phải chạy qua bển em lo giấy tờ liền". Xong em nhờ người trong khách sạn coi giùm em, sẽ có người nhà lên đón bé về sau".

Sau khi bắt giữ nghi phạm, một tổ công tác đột kích khách sạn ở thành phố Thủ Đức và đón bé gái an toàn. Khi được giải cứu, cháu bé còn rất hoảng sợ.

Nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận khách sạn mà nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn gửi bé gái nằm ở điểm giao của đường F - đường số 8 (tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Khách sạn nơi nghi phạm Sơn gửi bé gái Trần Duy Khánh

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng 4 đơn vị tham gia truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em tống tiền gồm: Công an H.Tân Phú (Đồng Nai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Lê Lâm

Khi được hỏi về dự định sau khi đã nhận 1 tỉ đồng tiền chuộc, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn cho biết dự định dùng toàn bộ số tiền để trả nợ, sau đó trốn lên Đà Lạt "xuất gia để làm lại từ đầu".

Nghi phạm khai nhận: "Đi Đà Lạt, nói với mấy anh luôn, đi Đà Lạt là em tính đi xuất gia luôn. Tiền em để trả nợ, còn em tính xuất gia làm lại từ đầu".

Ngoài ra, nghi phạm cho biết còn mang theo một chai thuốc diệt cỏ, nếu gây án không thành sẽ uống để tự tử.

Những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật trong các bản tin tiếp theo.