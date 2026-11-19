Theo Neowin, một người dùng Reddit (AkariYukawa) vừa phát hiện chiếc Dell XPS 13 chạy Windows 11 Home bản dựng 26200 vẫn chuyển sang trạng thái Modern Standby ngay khi gập nắp máy. Tình trạng này xảy ra dù người dùng đã thiết lập tùy chọn 'Do nothing' cho cả chế độ sử dụng pin lẫn cắm sạc. Hệ quả là nhiều ứng dụng máy tính để bàn bị đóng băng và các tác vụ chạy dài bị gián đoạn.

Một số laptop Windows 11 vẫn tự 'ngủ' khi gập nắp dù chọn 'Do nothing'

Trên diễn đàn Microsoft Learn, câu trả lời từ AI nhận định việc chuyển ngay sang Modern Standby khi tùy chọn gập nắp là 'Do nothing' mâu thuẫn với tài liệu chính sách của Microsoft. Tuy nhiên, hệ thống này cũng lưu ý Windows 11 không đảm bảo duy trì hoạt động không giới hạn cho ứng dụng máy tính để bàn khi gập nắp lúc dùng pin.

Nhiều laptop Windows 11 tự động 'ngủ' khi gập màn hình dù đã tắt cài đặt ẢNH: PHONG ĐỖ

Thực tế, Modern Standby được đưa vào từ Windows 10 (dựa trên Connected Standby của Windows 8.1) nhằm mang lại khả năng bật tắt tức thì như smartphone, giữ kết nối mạng nhưng tự động tắt có chọn lọc phần cứng không dùng.

Theo ghi nhận từ chủ đề thảo luận trên Reddit, nhiều người dùng khác không gặp hiện tượng tương tự, cho thấy lỗi chỉ ảnh hưởng đến một nhóm phần cứng nhất định. Dù vậy, những ai bị tác động đều gặp bất tiện vì các tác vụ nền không thể tiếp tục chạy như kỳ vọng sau khi gập màn hình.

Để khắc phục, một thành viên trên Microsoft Learn gợi ý sử dụng tính năng Awake trong bộ công cụ PowerToys nhằm ngăn máy tính tự chuyển sang chế độ ngủ. Ngoài công cụ PowerToys Awake, một người dùng khác cũng đề xuất tắt hoàn toàn cơ chế Modern Standby trên hệ thống. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu phương pháp này có thực sự giữ cho laptop thức khi gập nắp máy hay không.

Hiện tại, mức độ phổ biến của hiện tượng này vẫn chưa được xác định cụ thể. Microsoft cũng chưa đưa sự cố gập nắp trên Windows 11 vào danh sách theo dõi trên bảng thông tin tình trạng phát hành Windows (Windows Release Health dashboard).