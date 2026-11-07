Windows 11 27H2 có gì đáng chú ý?

Theo các nguồn tin, Microsoft đang phát triển một bản nâng cấp lớn dành cho hệ điều hành Windows 11 dự kiến ra mắt vào năm 2027. Phiên bản mang tên 27H2 này có thể trở thành đợt cập nhật phần mềm quy mô nhất kể từ bản 24H2 năm 2024, đánh dấu bước chuyển đổi sâu rộng vào nền tảng hệ điều hành thay vì chỉ kích hoạt những tính năng sẵn có.

Bản cập nhật Windows 11 27H2 mang đến cải tiến hiệu năng và hình nền mới

Nhà báo Tom Warren từ chuyên trang The Verge tiết lộ rằng khác với các gói kích hoạt gọn nhẹ trên phiên bản 25H2 và 26H2, Windows 11 27H2 sẽ thay thế hoặc làm mới đáng kể các thành phần cốt lõi. Đợt chuyển dịch này tương tự như quá trình phát hành bản 24H2 trước đây, đòi hỏi kiểm tra tính tương thích toàn diện hơn và chương trình thử nghiệm Windows Insider có thể khởi động sớm hơn thường lệ trong năm 2027.

Windows 11 27H2 dự kiến ra mắt vào năm sau với loạt nâng cấp lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cải thiện hiệu năng tiếp tục là ưu tiên trọng tâm sau khi các tối ưu hóa nội bộ gần đây của Microsoft giúp tăng 20% độ phản hồi và cải thiện 40% tốc độ đa nhiệm trên các cấu hình có RAM 8 GB. Bên cạnh đó, các bản thử nghiệm đã bắt đầu tiếp cận tập lệnh Advanced Performance Extensions (APX) của Intel nhằm nhân đôi số thanh ghi CPU từ 16 lên 32, giúp giảm tải lệnh xử lý trên các ứng dụng 64-bit dù tính năng này vẫn chưa được xác nhận chính thức đi kèm bản 27H2.

Song song với việc nâng cấp hệ thống, Microsoft dự kiến sẽ thay thế hình nền Bloom quen thuộc bằng loạt thiết kế mới mang họa tiết nếp gấp rực rỡ bao quanh bởi mây. Bộ nhận diện hình ảnh mới có thể xuất hiện tại sự kiện Microsoft Ignite 2026 vào cuối tháng này trước khi phát hành rộng rãi vào tháng 1.2027, chia thành các phong cách riêng biệt cho người dùng cá nhân và bản thương mại Windows 11 Pro.

Động thái này cho thấy Microsoft đang dồn lực hoàn thiện độ tin cậy và trải nghiệm của Windows 11 thay vì vội vàng giới thiệu Windows 12 vào năm sau, dù hãng chưa chính thức loại trừ khả năng phát triển thế hệ kế tiếp. Hiện tại, các yêu cầu phần cứng chi tiết, tính năng hoàn chỉnh cùng thời điểm phát hành chính thức của bản 27H2 vẫn chưa được công bố.