Bất ngờ Windows 11 26H2 chạy trên dung lượng RAM vỏn vẹn 128 MB

Nhà phát triển NTDEV, tác giả của dự án Tiny11 nổi tiếng, vừa gây bất ngờ khi tối ưu hóa thành công phiên bản Windows 11 26H2 để chạy trên hệ thống có bộ nhớ RAM chỉ 128 MB. Thử nghiệm này được thực hiện nhằm phô diễn kỹ thuật và hé lộ dự án thử nghiệm ý tưởng mới mang tên Pico11, vượt xa yêu cầu phần cứng tối thiểu 4 GB RAM chính thức của Microsoft.

Thử nghiệm đưa Windows 11 26H2 lên máy tính chỉ có bộ nhớ RAM 128 MB

'Kỳ tích' này xuất hiện trong bối cảnh Microsoft gần đây liên tục cải tiến Windows 11 26H2 để giảm tiêu thụ tài nguyên và cải thiện 20% độ phản hồi, bên cạnh việc người dùng từng hạ mức RAM xuống 2,5 GB qua công cụ Rufus. Trước đó, NTDEV cũng từng cho Windows 7 chạy trên 128 MB RAM cùng vi xử lý Pentium 5 MHz thông qua trình giả lập 86Box sau 28 phút tải màn hình desktop ở chế độ Safe Mode.

Windows 11 26H2 hoạt động chỉ với 122 MB bộ nhớ RAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Trong dự án Pico11 lần này, NTDEV đã thu nhỏ toàn bộ tệp ISO cài đặt Windows 11 cùng bộ cài xuống dung lượng chỉ 699.811.840 byte, vừa vặn trên một đĩa CD-ROM 700 MB truyền thống. Dù bị cắt giảm kích thước xuống mức kỷ lục, hệ thống vẫn có thể khởi động thành công vào giao diện màn hình chính quen thuộc của Windows 11.

Nhiều ứng dụng cốt lõi vẫn duy trì khả năng hoạt động trên bản dựng này, gồm Calculator, Settings, Paint, File Explorer và Notepad với đầy đủ tính năng lưu tệp văn bản. Tuy nhiên, công cụ Task Manager đã được thay thế bằng một phiên bản cũ nhẹ hơn để tiết kiệm tối đa tài nguyên hệ thống.

Để đạt được mức giảm tài nguyên triệt để, tác giả đã lược bỏ hoàn toàn dịch vụ Windows Update cùng các khả năng bảo trì, cập nhật hệ thống chung. Dù có khoảng cách lớn giữa việc khởi động được và khả năng sử dụng hằng ngày, thử nghiệm đã chứng minh khả năng tinh giản sâu của hệ điều hành, trong khi một tiện ích tương tự mang tên Pico11 hiện cũng xuất hiện trên GitHub.