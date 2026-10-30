Điều gì xảy ra khi dùng điện thoại Android hết hạn cập nhật bảo mật?

Một thử nghiệm sử dụng lại mẫu Samsung Galaxy Note 20 Ultra làm máy chính trong năm 2026, dù thiết bị đã ngừng nhận bản vá bảo mật hơn một năm, cho thấy máy hầu như không gặp trục trặc nào về phần mềm. Trái với suy đoán rằng các dịch vụ thanh toán và tiện ích sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, mọi tác vụ thường nhật từ nghe gọi, duyệt web cho đến các công cụ làm việc như Chrome, Slack hay Claude vẫn vận hành trơn tru.

Vì sao ứng dụng ngân hàng vẫn hoạt động trên điện thoại Android đã hết vòng đời? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMODO

Nguy cơ bảo mật tiềm ẩn khi tiếp tục dùng điện thoại Android đời cũ

Nguyên nhân là do các nhà phát triển ứng dụng và ngân hàng vẫn duy trì hỗ trợ hệ điều hành cũ nhằm tránh mất đi một lượng lớn người dùng hợp lệ. Trong khi hệ điều hành iOS đòi hỏi các phiên bản mới như iOS 17.0 đối với một ứng dụng ngân hàng ở Mỹ, hoặc iOS 15.0 - 15.1 cho các ứng dụng mạng xã hội, thì trên Android, dịch vụ ngân hàng chỉ yêu cầu từ Android 11, thậm chí nhiều ứng dụng nhắn tin vẫn hoạt động từ Android 6.0.

Dù trải nghiệm sử dụng không bị gián đoạn, mối lo lớn nhất khi tiếp tục dùng thiết bị hết vòng đời hỗ trợ lại nằm ở vấn đề an ninh. Khi các nhà nghiên cứu công bố công khai các lỗ hổng trong lõi hệ thống (kernel), thành phần hệ thống và trình điều khiển kèm mã CVE, kẻ xấu có thể tận dụng chúng để nhắm vào những thiết bị không bao giờ còn nhận bản sửa lỗi.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, các ngân hàng đã chuyển phần lớn cơ chế phòng thủ về máy chủ thông qua xác thực tự động qua SIM, phát hiện máy đã root và mã hóa đường truyền, kết hợp với các đợt cập nhật chạy ngầm độc lập của Google Play Protect. Dù vậy, các biện pháp này chỉ giúp kiểm soát rủi ro chứ không loại bỏ hoàn toàn, bởi một lỗ hổng zero-day nhắm vào nhân hệ điều hành kết hợp với đường link độc hại hoặc ứng dụng cài ngoài vẫn có thể xâm nhập thiết bị.

Người dùng được khuyến cáo kiểm tra ngày cập nhật bảo mật trong phần cài đặt và nên dừng sử dụng thiết bị cho các giao dịch tài chính hay tài khoản nhạy cảm nếu bản vá cuối cùng đã quá một năm. Thay vào đó, máy cũ chỉ nên dùng cho mục đích giải trí, làm camera phụ hoặc thiết bị dự phòng, đồng thời người dùng nên ưu tiên chọn mua các dòng máy có cam kết hỗ trợ cập nhật từ 5 đến 7 năm như chính sách hiện nay của Samsung và Google.