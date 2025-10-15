Samsung chính thức 'khai tử' Galaxy A52s

Theo SamMobile, mẫu điện thoại tầm trung Galaxy A52s đã chính thức đi đến cuối chặng đường hỗ trợ phần mềm của mình. Ra mắt vào tháng 9.2021, mẫu máy này vừa hoàn thành bốn năm có mặt trên thị trường, đánh dấu sự kết thúc cam kết cập nhật mà Samsung đã đưa ra khi phát hành.

Samsung chính thức ngừng hỗ trợ cập nhật Galaxy A52s

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Galaxy A52s sẽ không còn nhận được bản vá bảo mật

Galaxy A52s từng là một trong những điện thoại dòng A phổ biến nhất của Samsung, đặc biệt là về mặt hiệu năng nó được trang bị chip Snapdragon 778G, con chip Snapdragon mạnh nhất có sẵn trong phân khúc tầm trung vào thời điểm đó. Máy ban đầu được ra mắt với Android 11 và sau đó nhận được các bản nâng cấp lớn lên Android 12, 13 và 14, cùng với nhiều bản cập nhật phiên bản One UI và các bản vá bảo mật thường xuyên.

Tuy nhiên, kể từ tháng 10.2025, Samsung đã xóa tên A52s khỏi lịch trình cập nhật chính thức của mình, có nghĩa là nó sẽ không còn nhận được bất kỳ bản vá bảo mật hay cập nhật firmware nào nữa. Một số khu vực có thể vẫn nhận được một bản cập nhật cuối cùng nếu họ đã bỏ lỡ đợt triển khai trước đó, nhưng về cơ bản, Galaxy A52s đã kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm của mình.

Điều này có nghĩa là đã đến lúc chủ sở hữu Galaxy A52s nên tìm kiếm một thiết bị mới hơn và Galaxy A56 sẽ là một bản nâng cấp tuyệt vời. Mẫu máy này mạnh hơn đáng kể, có thiết kế cao cấp hơn, camera được cải tiến và đi kèm với cam kết nhận 6 bản nâng cấp hệ điều hành lớn và 6 năm cập nhật bảo mật.