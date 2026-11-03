Microsoft cho máy tính Windows 10 nâng cấp trực tiếp lên Windows 11 26H2

Sau giai đoạn phát hành theo từng đợt kể từ cuối tháng 9.2026, Microsoft đã chính thức đưa bản cập nhật Windows 11 26H2 đến tất cả hệ thống đáp ứng đủ yêu cầu phần cứng. Điểm đáng chú ý là người dùng các thiết bị chạy Windows 10 trong diện hỗ trợ mở rộng hiện đã có thể nhận và cài đặt trực tiếp phiên bản mới này thông qua kênh Windows Update.

Windows 11 26H2 đã cho nâng cấp từ Windows 10 và phiên bản cũ

Theo thông báo cập nhật trạng thái tính đến ngày 28.10.2026 từ Microsoft, phiên bản 26H2 tổng hợp toàn bộ các tính năng vừa công bố trên Windows 11 24H2 và 25H2, đồng thời được phân phối qua phương pháp gói kích hoạt (Enablement Package) mới giúp rút ngắn thời gian cài đặt. Các gói kích hoạt này chứa loạt tính năng mới đã được 'giấu sẵn' trong máy người dùng qua các bản vá hằng tháng.

Việc triển khai từng bước trước đó nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố diện rộng, đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp. Nâng cấp lên bản dựng này giúp hệ thống hoạt động nhanh nhạy hơn và giảm mức tiêu thụ bộ nhớ.

Windows 10 hiển thị thông báo cập nhật lên Windows 11 26H2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với các hệ thống đang chạy Windows 11 bản 24H2 hoặc 25H2 nhưng chưa nhận được thông báo cập nhật, người dùng có thể tải thủ công gói kích hoạt eKB5121794 để kích hoạt các tính năng đang ở trạng thái ngủ đông. Gói này hỗ trợ nâng cấp tại chỗ nhanh chóng, tuy nhiên không áp dụng cho các phiên bản Windows 11 cũ hơn hoặc máy tính chạy Windows 10. Ngoài ra, một tiện ích nâng cấp chuyên dụng cũng đã sẵn sàng để người dùng sử dụng.

Trong trường hợp muốn cài đặt mới hoàn toàn, người dùng có thể tải về file ISO mang mã hiệu KB5127648 thông qua công cụ Media Creation Tool chính thức của Microsoft. Các ứng dụng từ bên thứ ba như Rufus hay Ventoy cũng là những công cụ hỗ trợ cài đặt hiệu quả cho người dùng.

Động thái mở rộng Windows 11 26H2 đến nhóm thiết bị Windows 10 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phân phối hệ điều hành của Microsoft. Sự sẵn sàng của các gói cài đặt và kênh cập nhật chính thức giúp các hệ thống đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận phiên bản mới với hiệu năng tối ưu hơn.