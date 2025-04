Lợi nhuận quý 1 của Phân bón Cà Mau tăng mạnh

Nhà máy Đạm Cà Mau luôn sáng đèn để sản xuất, cung ứng sản phẩm dù thị trường đang trong giai đoạn thấp điểm ẢNH: NVCC

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2025, Công ty cổ phần Dầu khí phân bón Cà Mau (PVCFC) cho biết: Vượt qua những thách thức, biến động khó lường của thị trường, PVCFC đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý 1 với kết quả ấn tượng, tổng sản lượng đạt hơn 321.000 tấn các loại, doanh thu hợp nhất ước đạt 3.985 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 440 tỉ đồng, tăng trưởng về sản lượng 9%, doanh thu 13% và lợi nhuận tăng 19%.

THeo PVCFC, những tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân bón đối mặt với hàng loạt thách thức. Giá NPK, Kali và DAP tăng mạnh làm ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất, hoạt động nhập khẩu, tự doanh… Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng chịu áp lực khi lượng phân bón nhập khẩu từ Nga, Brunei và Indonesia không ngừng gia tăng, tạo thêm sức ép cạnh tranh. Giá lúa gạo duy trì ở mức thấp trong vụ đông xuân vừa qua gây khó khăn trong công tác tái đầu tư cho vụ hè thu ở khu vực ĐBSCL.

Để ứng phó với tình hình này, PVCFC đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, liên tục cập nhật và tối ưu hóa quy trình vận hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược sản xuất - kinh doanh và dự báo chính xác các biến động về giá nguyên liệu và nhu cầu thị trường để nhanh chóng đưa ra chủ trương, kế hoạch đúng đắn cùng những hành động, giải pháp kịp thời và hiệu quả. Cụ thể, PVCFC đã linh hoạt tìm kiếm cơ hội xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đặc biệt là những thời điểm thấp vụ trong nước, tăng cường mạng lưới tiếp thị phân phối trong nước, gia tăng lợi ích khách hàng qua các chương trình, chính sách xúc tiến bán hàng… cũng đã góp phần đáng kể thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp.

Từ đó, trong quý 1/2025, sản lượng tiêu thụ urê đạt 262.590 tấn, vượt 177% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng tiêu thụ NPK (PVCFC và công ty TNHH Phân bón Hàn Việt - KVF sản xuất) đạt 57.540 tấn, hoàn thành 107% kế hoạch quý, trong đó riêng sản lượng tiêu thụ NPK do PVCFC sản xuất ước đạt 38.240 tấn vượt 136% kế hoạch và gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Mảng tự doanh phân bón cũng ghi nhận kết quả khả quan với 45.660 tấn, vượt 129% kế hoạch và đạt 321% so với cùng kỳ. PVCFC cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng với tổng sản lượng khoảng 250.000 tấn các loại để kịp thời phục vụ bà con trong canh tác vụ hè thu. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, hỗ trợ nhà nông tái đầu tư sản xuất đúng thời điểm, đặc biệt có nhiều chương trình khuyến mãi cho bà con nông dân trên khắp các vùng miền trên cả nước.

Về thị trường, PVCFC tiếp tục chủ động mở rộng xuất khẩu, đặc biệt vào mùa thấp điểm trong nước; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác uy tín toàn cầu để nâng cao năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao. Doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư hệ thống kho bãi, logistics tại TP.HCM và các khu vực trọng điểm như Tây Nam bộ, miền Trung, Tây nguyên… nhằm củng cố hệ thống phân phối và mở rộng thị phần trong nước lẫn quốc tế.