Xong nghĩa vụ thuế nhưng chưa thể "khai tử"

Thành lập năm 2016, Công ty C. (TP.HCM) chưa từng phát sinh doanh thu, đã đăng ký sử dụng hóa đơn nhưng chưa phát hành. Doanh nghiệp (DN) bị "thả trôi" nhiều năm và được xác định ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Để giải thể, Công ty C. phải nộp 72,366 triệu đồng, chưa tính phí dịch vụ kế toán. Thuế môn bài 2016 - 2025 chỉ 19 triệu đồng; hơn 53 triệu đồng còn lại, gần 3/4 tổng số, là tiền chậm nộp và tiền phạt chậm nộp tờ khai, chậm báo cáo, chậm hủy hóa đơn. Tuy nhiên, nộp đủ tiền chưa phải là xong. Công ty C. nhận thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế ngày 27.8, song đến ngày 17.9 vẫn chưa nộp được hồ sơ hoàn tất giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh vì dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chưa đồng bộ. Hai bên kết nối làm việc, truyền qua truyền lại dữ liệu 3 - 4 lần mới giải quyết được.

Giải quyết thủ tục về thuế tại cơ quan thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đây không phải trường hợp cá biệt. Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận chiều 29.10 về dự án luật Phát triển DN nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đồng tình với nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội rằng DN gia nhập thị trường đã khó, rút lui còn khó hơn. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến 23.10, cả nước có khoảng 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06. Trong số này, khoảng 1,2 triệu mã số thuế của DN, chi nhánh DN. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tính toán một DN dừng hoạt động 10 năm, không phát sinh gì, nay muốn đóng mã số thuế ít nhất phải nộp khoảng 62 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt, chủ yếu do thuế môn bài.

Trong hồ sơ chính sách dự án luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính nhận định thủ tục giải thể tự nguyện "vẫn tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khâu quyết toán thuế"; sự thiếu kết nối giữa luật Doanh nghiệp và luật Phá sản khiến nhiều DN ngừng hoạt động nhưng không thể giải thể cũng không thể phá sản, rơi vào tình trạng "chết lâm sàng".

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, phân tích: Với hồ sơ phải kiểm tra thuế, sau khi nộp hồ sơ quyết toán, DN phải chờ cơ quan thuế xuống kiểm tra. Theo ông Được, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở khâu này bởi khoảng thời gian từ khi DN nộp hồ sơ đến khi cơ quan thuế xuống kiểm tra rất khó dự tính.

Theo bà Mai Thị Loan, chủ hộ kinh doanh Tư vấn kế toán thuế Minh Loan, tiến độ giải thể đã cải thiện khá nhiều, song vướng mắc do thiếu đồng bộ thông tin vẫn còn. Sau khi đã thông báo giải thể và hoàn thành nghĩa vụ thuế, DN phải nộp hồ sơ lên sở tài chính thêm một lần. Sở quay lại kiểm tra thông tin với cơ quan thuế rồi mới trả lời DN. Bước lặp ở cuối quy trình này khiến thời gian hoàn tất giải thể của DN kéo dài.

Cắt giảm, rút gọn thủ tục, giữ nguyên điều kiện

Tại dự thảo hồ sơ chính sách luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh và giải thể DN theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân luồng rủi ro, chuyển trọng tâm quản lý "từ tiền kiểm dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang đối soát dữ liệu". Thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả khi DN không tuân thủ được đề xuất luật hóa.

Quy trình giải thể doanh nghiệp tự nguyện ĐỒ HOẠ: TUẤN ANH

Theo Bộ Tài chính, điều kiện giải thể DN vẫn được giữ nguyên: DN chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài. Trên nguyên tắc đó, hồ sơ, quy trình giải thể được nghiên cứu cắt giảm dựa trên việc DN tự kê khai nghĩa vụ và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, tòa án, cơ quan thi hành án. "Không yêu cầu DN cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có", tờ trình nêu.

Cạnh đó, tại dự thảo hồ sơ chính sách, Bộ Tài chính đề xuất thiết lập cơ chế giải thể rút gọn cho DN đáp ứng một số tiêu chí cụ thể, xác định qua đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan. Không đáp ứng tiêu chí thì theo quy trình thông thường. Tiêu chí và trình tự cụ thể giao Chính phủ quy định.

Với phần "nợ cũ", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết từ giữa tháng 10, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan đăng ký DN làm thủ tục giải thể trong vòng 12 giờ khi DN đã "sạch" nghĩa vụ tài chính. "Để làm sạch toàn bộ mã số thuế, phải có các chính sách đặc thù… Có những nội dung vượt thẩm quyền, phải báo cáo Quốc hội, ví dụ như xóa tiền thuế môn bài, miễn tiền chậm nộp…", ông nói.

Đến ngày 21.11 vừa qua, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Theo đó, 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 do cơ quan thuế "chốt sổ" tính đến hết ngày 23.10.2026 sẽ được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài, xóa tiền chậm nộp. Tổng số tiền xóa nợ lên tới 16.688 tỉ đồng.

Cần ghi rõ DOANH NGHIỆP được bỏ bước nào

Ủng hộ đề xuất cắt giảm hồ sơ, bà Mai Thị Loan cho rằng phải quy định thật cụ thể DN được bỏ bước nào. Bà đề xuất bỏ bước nộp hồ sơ lần hai lên sở tài chính, khi DN hoàn thành các nghĩa vụ, cơ quan thuế chuyển thẳng dữ liệu để cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật và hoàn tất thủ tục.

Luật sư Được đề xuất quy định các cơ quan trao đổi, xác nhận thông tin bằng phương thức điện tử, thời hạn phản hồi tối đa 3 ngày làm việc. Với khâu kiểm tra thuế kéo dài, ông đề xuất bổ sung ngay trong lần sửa luật này cơ chế bảo lưu nghĩa vụ thuế: quy định rõ thời hạn cơ quan thuế phải xuống kiểm tra sau khi DN nộp hồ sơ quyết toán; hết hạn mà chưa kiểm tra, DN được tiếp tục làm thủ tục và cam kết chịu trách nhiệm về phần nghĩa vụ được bảo lưu. Ông cũng đề xuất chọn hồ sơ cần kiểm tra theo mức độ tuân thủ và rủi ro; DN có lịch sử tuân thủ tốt được áp dụng thủ tục rút gọn kèm cam kết. "Cách làm này có thể giảm số DN phải chờ kiểm tra mới được tiếp tục thủ tục giải thể", ông Được nói.

Nếu thủ tục giải thể được rút gọn, quyền lợi người lao động và chủ nợ được bảo vệ ra sao? Tại báo cáo đánh giá tác động, Bộ Tài chính khẳng định giữ nguyên điều kiện giải thể là để "bảo đảm giảm thủ tục không làm giảm nghĩa vụ". Dự thảo tờ trình đề xuất hoàn thiện quy định về trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình giải thể để bảo vệ người lao động, Nhà nước, chủ nợ và bên thứ ba.

Với cơ chế bảo lưu, luật sư Được cho rằng nếu sau này cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và phát hiện sai phạm, chủ DN, cổ đông phải chịu trách nhiệm theo cam kết; các khoản phải trả cho người lao động vẫn phải thanh toán đầy đủ trước khi giải thể.

Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tài chính cũng lưu ý tiêu chí thiếu chặt chẽ "có thể dẫn đến suy đoán không có nghĩa vụ từ việc thiếu dữ liệu"; phân luồng sai hoặc che giấu nghĩa vụ có thể gây thiệt hại, việc truy cứu trách nhiệm sau giải thể vẫn có thể phát sinh tranh chấp. Báo cáo yêu cầu quy định rõ tiêu chí rút gọn, cơ chế tiếp nhận phản đối và trách nhiệm cá nhân; "không coi hết thời hạn tạm ngừng hoặc thiếu thông tin nghĩa vụ là căn cứ đương nhiên giải thể".