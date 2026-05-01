Lợi thế đặc biệt của bưởi Việt Nam xuất khẩu Trung Quốc

Bưởi xuất khẩu Trung Quốc phải bọc trái 60 ngày trước thu hoạch

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hiểu, chuyên gia quốc gia về chuỗi giá trị, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam, Trưởng bộ môn Bảo quản - Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sau nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đơn vị này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị lô bưởi Việt Nam đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá thành, chất lượng và dịch vụ logistics ẢNH: MẠNH HƯNG

Trước đó, ngày 15.4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Việt Nam (MAE) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đó, một trong những yêu cầu để trái bưởi Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc là không có bất kỳ sinh vật sống nào thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật mà Trung Quốc quan tâm; quả bưởi không có lá, đất. Nếu phát hiện những vi phạm này, các vườn trồng hoặc cơ sở đóng gói liên quan sẽ không được xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian còn lại của mùa vụ; đồng thời phải cung cấp hồ sơ phát hiện dịch hại theo yêu cầu của GACC. Trung Quốc cũng yêu cầu bưởi xuất khẩu phải được bọc trong túi giấy ít nhất 60 ngày trước khi thu hoạch.

Bưởi Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với bưởi Thái Lan, Lào

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Việt Nam có trên 110.000 ha bưởi, sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Bưởi Việt Nam được xuất khẩu 14 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính, yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng rất cao như Mỹ, Úc, New Zealand... Giá trị xuất khẩu bưởi năm 2024 đạt trên 60 triệu USD, năm 2025 tăng lên hơn 70 triệu USD.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Cục phó Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết nhu cầu nhập khẩu bưởi của Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây. Nguồn cung bưởi lớn nhất cho Trung Quốc hiện nay gồm Lào, Thái Lan, Đài Loan và Israel (đang trong giai đoạn thử nhập khẩu).

So sánh với các đối thủ, bưởi Việt Nam xuất khẩu Trung Quốc có lợi thế sản xuất rải vụ, nguồn cung ổn định quanh năm, chi phí sản xuất không cao, là nền tảng thuận lợi để cạnh tranh.

Bưởi Việt Nam đang được xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Úc, New Zealand... ẢNH: MẠNH HƯNG

Về logistics, bưởi Việt Nam đang có lợi thế nổi trội so với nhiều đối thủ. Khi tỉnh Quảng Tây là cửa ngõ chính tiếp nhận trái cây từ ASEAN vào Trung Quốc, thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc qua khu vực này chiếm tỷ trọng lớn. Bưởi nằm trong số trái cây có thể thu hoạch trong ngày, giao hàng sang Quảng Tây vào ngày hôm sau, bảo đảm độ tươi, giảm chi phí logistics. Đây là lợi thế mà các nguồn cung xa như Israel khó có thể cạnh tranh.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Hiếu, tại Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bưởi Việt Nam chính là Lào và Thái Lan. Lào đang gia tăng nhanh thị phần nhờ lợi thế địa lý tương đồng với Việt Nam. Thái Lan cũng có ưu thế về thương hiệu trái cây, hệ thống phân phối đã được thiết lập tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, bưởi Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt tại phân khúc trung cấp - khá, đặc biệt tại các tỉnh phía nam Trung Quốc như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam đều là những khu vực có nhu cầu tiêu thụ lớn đối với các mặt hàng trái cây và thuận lợi về vận chuyển từ Việt Nam.

"Việt Nam cần cạnh tranh với Lào về lợi thế địa lý và chi phí; cạnh tranh với Thái Lan về thương hiệu, mức độ chuẩn hóa chuỗi cung ứng và tính ổn định của chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sản xuất và xuất khẩu các loại quả có múi quy mô lớn. Do đó, bưởi Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ phải có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng, mùa vụ, độ tươi và giá thành", ông Hiếu nói.