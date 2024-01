Lỗi và tội

Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự một nam tài xế 42 tuổi để điều tra hành vi "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn. Chuyện là đêm 21.1, sau khi uống rượu ở nhà bạn, tài xế này lái ô tô về và khi đến đường Trần Phú (TP.Vinh) thì gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế này không chấp hành mà cố tình lùi xe rồi quay xe tháo chạy, dù có một nhóm CSGT đang vây chặn phía trước và bên hông xe. Tài xế này sau đó lái xe chạy ngược chiều trên đường có dải phân cách, qua một số tuyến phố để thoát thân nhưng bị CSGT bắt giữ.



Trước đó vài ngày, Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngân Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Nậm Giải, H.Quế Phong) và 2 người khác ngồi cùng xe với Hùng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Sau khi uống rượu, tài xế Hùng lái xe bán tải chạy trên đường thì bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế Hùng không dừng xe mà lái xe lùi về phía sau rồi tiếp tục lao xe về phía trước, đâm vào mô tô chuyên dụng của CSGT khiến xe mô tô bị đổ xuống đường, làm một CSGT bị thương. Thời điểm đó, trên xe bán tải do Hùng điều khiển có 2 người khác. Hai người này không ngăn cản mà còn xúi giục Hùng chống đối lực lượng chức năng. Ngày hôm sau, tài xế Hùng đến công an đầu thú; 2 người đi cùng xe với Hùng cũng bị công an triệu tập, bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau khi uống rượu bia, tài xế nào cũng rất sợ bị kiểm tra nồng độ cồn vì mức phạt hiện nay rất nghiêm khắc. Nhưng một phút nông nổi, hành xử thiếu kiềm chế phải lãnh hậu quả nặng nề gấp bội, chưa kể gây nguy hiểm cho người khác khi lái xe bỏ chạy. Nếu bị truy tố tội chống người thi hành công vụ, có thể phải đối mặt với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù, thậm chí là 7 năm tù.